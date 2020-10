Astro Gaming A50 Wireless Headset im Test

Anzeige

Einleitung

Heute zeigen wir euch ein Headset einer Firma, die wir so noch nicht auf unserer Seite präsentiert haben. Hier sprechen wir von dem Astro Gaming A50 Wireless Headset. Dieses Headset zählt mit einem Preis von etwa 300 Euro zu den Oberklassegeräten auf dem Markt. Nicht jeder kauft ein Gaming Headset in diesem Preissegment. Deshalb möchten wir euch in diesem Test zeigen, was mit dem A50 für diesen Preis alles möglich ist.

Lieferumfang

Astro A50 Wireless Headset

Basisstation mit integriertem magnetischen Ladedock

1 m Mikro-USB-Kabel

1 m Optisches Toslink-Kabel

optional Modkit erhältlich

Technische Daten