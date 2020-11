Aktuell „The Textorcist“ gratis bei EPIC

Das letztes Jahr erschienene PC-Spiel „The Textorcist: The Story of Ray Bibbia“ ist eine interessante Mischung aus Bullet-Hell-Shooter und Schreibgeschwindigkeitsspiel und wird derzeit gratis im EPIC Games Store angeboten. Die Geschichte dreht sich um einen ehemaligen Priester in Rom, der nun freiberuflich als Exorzist arbeitet.

In „The Textorcist: The Story of Ray Bibbia“ muss man allerlei Projektilen wie Kugeln, Erbrochenem und Energieblitzen ausweichen, während man gleichzeitig Exorzismen eintippt. Wird man getroffen, verliert man seine Bibel und nimmt Schaden.

Das Spiel wurde nach Erscheinen im Februar 2019 überwiegend positiv aufgenommen, wobei besonders die Musik, das Thema und die Grafik gelobt wurden.

„The Textorcist: The Story of Ray Bibbia“ wird noch bis diesen Donnerstag, den 20. November kostenlos zum Download im EPIC Games Store angeboten, aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: EPIC Games Store