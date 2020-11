„Elite Dangerous“ gratis bei EPIC

Wer sich noch an lange Nächte mit vielen Landeversuchen an einer rotierenden Raumstation erinnert, sollte sich diese 25 GByte definitiv herunterladen. „Elite Dangerous“ wird nämlich aktuell gratis im EPIC Games Store angeboten. Diese Weltraumsimulation erfordert wie bei den Originalspielen den Handel zwischen Planeten und den Abbau von Ressourcen, aber man kann es nun online mit anderen spielen.

Das Ende 2014 erschienene „Elite Dangerous“ ist ein Open-World-Spiel, das nach Angaben der Entwickler insgesamt 400 Milliarden Sternensysteme umfasst. Davon entsprechen 160.000 Systeme realen Vorbildern, andere Systeme werden durch prozedurale Synthese erzeugt. In diesem Zusammenhang wurde Wert auf Eins-zu-eins-Modelle der Sonnensysteme und ein möglichst korrektes physikalisches Verhalten gelegt. Es existieren zwei Spielmodi: In der Solokampagne ist der Spieler allein unterwegs, während in der Mehrspielerkampagne alle anderen Spieler zeitgleich agieren. Deren Handlungen wirken sich auf das Spiel aus und zwar sowohl hinsichtlich des Solo- als auch des Mehrspielermodus; eine Zwischenlösung stellt die geschlossene Mehrspieler-Partie dar. Eine permanente Onlineverbindung ist für alle Modi zwingend.

Das Spiel verfügt wie seine Vorgänger über keine eigentliche Handlung. Es beginnt im Jahr 3300, wobei der Spieler mit einem Schiff vom Typ Sidewinder anfängt. Verbesserungen und Erweiterungen der Schiffe oder Neuerwerbungen sind nur möglich, indem entsprechende Gewinne erzielt werden. Dafür steht es dem Spieler völlig frei, als Händler, Personenbeförderer, Kopfgeldjäger, Raumpirat, Schmuggler, Entdecker oder als Ressourcenabbauarbeiter zu agieren. Allerdings beeinträchtigen illegale Handlungen des Spielers dessen Status. Im Hintergrund wird ein politischer Konflikt angedeutet: Das Verhältnis der drei Großmächte Imperium, Föderation und Allianz ist angespannt, wobei im Imperium zudem ein Machtkampf um die Nachfolge droht. (Quelle: Wikipedia)

„Elite Dangerous“ wird noch bis diesen Donnerstag, den 27. November kostenlos zum Download im EPIC Games Store angeboten, aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: EPIC Games Store