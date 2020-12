Adventsgewinnspiel 2020 Teil 4 mit Backforce

In der Weihnachtszeit sind Adventskalender gefragt und passend dazu veranstaltet Hartware in Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern jede Woche bis Weihnachten ein neues Gewinnspiel. Im letzten Teil unserer Adventsgewinnspiele verlosen wir einen Backforce One Gaming-Stuhl inklusive Nackenkissen im Wert von über 500 Euro sowie zwei einzelne Nackenkissen als Trostpreise!

Anzeige

Das erste Modell dieser letztes Jahr von einem renommmierten deutschen Stuhlhersteller gegründeten Marke Backforce heißt „Backforce One“ und ist zunächst in sechs unterschiedlichen Farbvarianten sowie zwei Team-Sondereditionen erhältlich. Mit den eSport-Organisationen von Schalke 04 und BIG hat man zwei renommierte Teams bereits an der Produktentwicklung beteiligt.

Zu den Highlights des von uns bereits getesteten Backforce One gehören neben langer Garantiezeit und hochwertiger Sitztechnik weitere besondere Features wie abklappbare Armlehnen, eine leuchtende LED-Brosche, personalisierbare Shoulder-Patches, ein sehr einfacher Aufbau oder auf Wunsch sogar deutschlandweite aufgebaute Lieferung bis zum privaten Schreibtisch.

Die Mutterfirma von Backforce ist einer der führenden Hersteller für professionelles Sitzen am Arbeitsplatz. Mit der Marke Backforce erschließt man den B2C-Markt und fokussiert sich hier zunächst auf die stark wachsende Gaming & eSports Branche. Dabei will man mit dieser Initiative professionelles Sitzen und seine Kernkompetenz in einen neuen, dynamischen und sehr spannenden Markt überführen.

Für die Teilnahme am vierten und letzten Teil unserer Adventsgewinnspiele müssen zwei Fragen zum Backforce One Gaming-Stuhl beantwortet werden und schon seid ihr dabei! Das Gewinspiel läuft noch bis einschließlich Sonntag, den 27. Dezember. Allen Teilnehmern viel Glück!

Quelle: Adventsgewinnspiel