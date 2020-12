Ryzen 9 5900 & Ryzen 7 5800 für PC-Hersteller

Bislang bietet AMD vier Modelle seiner neuen Ryzen 5000 Serie auf Basis der neuen „Zen 3“ Mikroarchitektur an, aber in Kürze sollten mindestens zwei weitere dazu kommen. Wie Quellen bei Twitter berichten, plant AMD mit Ryzen 9 5900 und Ryzen 7 5800 zwei Desktop-CPUs mit 12 bzw. 8 Kernen und niedrigerem Stromverbrauch, die wohl vorrangig für Komplett-PCs gedacht sind.

Die Taktraten dieser beiden Prozessormodelle sind noch unbekannt, aber da die nominelle „Thermal Design Power“ (TDP) nach Angaben der für ihre Leaks bekannten Twitter-Nutzer momomo_us und Patrick Schur von 105 Watt auf 65 Watt reduziert ist im Vergleich zu den bisherigen Ryzen 9 5900X und Ryzen 7 5800X, dürften auch die Taktfrequenzen etwas niedriger sein.

Ob und wann die neuen AMD Ryzen 9 5900X mit 12 Kernen und Ryzen 7 5800X mit 8 Kernen in den ersten Komplettsystemen angeboten werden und ob sie als sogenannte Tray-Versionen auch einzeln erhältlich sein werden, ist noch nicht bekannt.

Im Oktober gab es bereits Gerüchte über ein weiteres Ryzen 5000 CPU-Modell ohne im Namen angehängtes ‚X‘. Der Ryzen 5 5600 mit sechs Kernen soll demnach Anfang nächsten Jahres erscheinen und ein gutes Stück billiger werden als der bisherige Ryzen 5 5600X. Ähnlich wie Ryzen 5 3600 und 3600X aus der „Zen 2“ Generation dürfte auch der Ryzen 5 5600 etwas niedriger getaktet sein als der aktuelle 5600X.

100-000000062 should be the Ryzen 9 5900https://t.co/56LC5m9nnr

— Patrick Schur (@patrickschur_) 19. Dezember 2020