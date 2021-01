LG bringt neue gram-Notebooks mit Intel-Evo-Zertifizierung

Die Notebooks der Reihe LG gram visieren in erster Linie professionelle und semi-professionelle Anwender an. Nun hat das südkoreanische Unternehmen im Rahmen der CES 2021 bereits neue Modelle vorgestellt. Sie kommen auch mit einer Zertifizierung für Intel Evo daher. Das ist ein Marketing-Programm, das unter einem Banner bestimmte technische Merkmale zusammenfasst – etwa Unterstützung für Wi-Fi 6 und Thunderbolt 4 sowie Akkulaufzeiten von mindestens 9 Stunden.

Fünf frische Modelle hat LG also heute vorgestellt: die LG gram 17 (Modell 17Z90P), LG gram 16 (16Z90P), LG gram 14 (14Z90P) sowie die – in Deutschland und Österreich vorerst nicht verfügbaren – 2-in-1-Modelle mit 16-Zoll-Bildschirm (16T90P) und 14-Zoll-Bildschirm (14T90P). Die Notebooks bieten Displays im Format 16:10, was für Office-Arbeiten mehr Fläche bietet als das gängige 16:9. Auch die Tastaturen und Touchpads habe man laut LG für mehr Produktivität vergrößert. Zudem decken die Bildschirme der Geräte 99 % des DCI-P3-Farbraumes ab.

Im Inneren der neuen LG gram werkeln Intel-Core-Prozessoren der 11. Generation mit Iris-Xe-Grafik und LPDDR4X-Arbeitsspeicher. Das Gewicht wollte man gering halten: Trotz 17 Zoll Bilddiagonale wiegt etwa das 17Z90P nur 1,35 Kilogramm. Die LG gram 16 und 14 liegen da im Übrigen jeweils bei 1,19 Kilogramm bzw. 999 Gramm. Preise und konkrete Erscheinungsdaten für Deutschland hat LG leider derzeit noch nicht genannt. Unten findet sind aber die technischen Daten gebündelt einzusehen.

Spezifikationen:

LG gram 17

(17Z90P) LG gram 16

(16Z90P) LG gram 14

(14Z90P) Display-Größe 17 Zoll 16 Zoll 14 Zoll Display-Typ WQXGA (2560 x 1600 Pixel) IPS, DCI-P3 99 Prozent (typisch) WQXGA (2560 x 1600 Pixel) IPS, DCI-P3 99 Prozent (typisch) WUXGA (1920 x 1200 Pixel) IPS, DCI-P3 99 Prozent (typisch) Seitenverhältnis 16:10 16:10 16:10 Gewicht 1.350 g 1.190 g 999 g Maße 380,2 x 260,1 x 17,8 mm 355,9 x 243,4 x 16,8 mm 313,4 x 215,2 x 16,8 mm Akku 80 Wh 80 Wh 72 Wh Prozessor 11th Gen Intel Core Processor 11th Gen Intel Core Processor 11th Gen Intel Core Processor Grafik Intel Iris Xe Graphics

Intel UHD

Graphics Intel Iris Xe Graphics

Intel UHD

Graphics Intel Iris Xe Graphics

Intel UHD

Graphics Arbeitsspeicher 16 GB

(LPDDR4x) 16 GB

(LPDDR4x) 16 GB

(LPDDR4x) Festplatte M.2 Dual SSD slots

(NVMe) M.2 Dual SSD slots

(NVMe) M.2 Dual SSD slots

(NVMe) Farben Silber, Schwarz Silber, Schwarz Silber, Schwarz Tastatur hintergrundbeleuchtet hintergrundbeleuchtet hintergrundbeleuchtet Ein-/Ausgänge 2x USB 4 Gen3 (USB PD, Thunderbolt 4), 2x USB 3.2 Gen2, HDMI, microSD/UFS,

HP-Out 2x USB 4 Gen3 (USB PD, Thunderbolt 4), 2x USB 3.2 Gen2, HDMI, microSD/UFS,

HP-Out 2x USB 4 Gen3 (USB PD, Thunderbolt 4), 2x USB 3.2 Gen2, HDMI, microSD/UFS,

HP-Out Sonstiges Fingerabdrucksensor,

Erfüllung des US-Militärstandards 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Fingerabdrucksensor,

Erfüllung des US-Militärstandards 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Fingerabdrucksensor,

Erfüllung des US-Militärstandards 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6

Quelle: Pressemitteilung