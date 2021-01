Gaming-PCs von Medion ab 28. Januar 2021 bei Aldi im Angebot

Bei Aldi sind ab dem 28. Januar 2021 mehrere Gaming-Rechner von Medion im Angebot. Dabei handelt es sich konkret um drei Modelle. Dazu zählen das Gaming-Notebook Erazer Guardian X10 und die Desktop-PCs Engineer P10 und Hunter X10. Das Notebook bietet dabei einen Intel Core i7-10750H Prozessor, eine Nvidia GeForce RTX 2070 und 32 GByte DDR4-Arbeitsspeicher. Das 1080p-Display mit 15,6 Zoll Diagonale operiert mit 144 Hz.

Zusätzlich weist Medion für dieses Modell auf ein SSD mit 1 TByte, Wi-Fi 6 und ein Gehäuse aus Aluminium, sowie ein Abonnement für den Xbox Game Pass (1 Monat) für PC hin. Bei Aldi wird das Medion Erazer Guardian X10 1.599 Euro kosten.

Dazu gesellt sich der Desktop-Rechner Engineer P10 mit einem Intel Core i7-10700 Prozessors, einer Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER und 16 GByte DDR4-Arbeitsspeicher mit bis zu 2.933 MHz Takt. Auch hier ist ein SSD mit 1 TByte Speicherplatz vorhanden. Die Technik steckt in einem Gehäuse mit Glas-Panel von InWin. Auch hier liegt ein Game Pass (1 Monat) bei und der Preis beläuft sich in diesem Fall auf 1.299 Euro.

Folgt noch der Medion Erazer Hunter X10 mit einem übertaktbaren Intel Core i9-10900K Prozessor und einer Zotac Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER plus 32 GByte Kingston HyperX Fury RGB DDR4-Arbeitsspeicher mit bis zu 3.200 MHz Taktfrequenz und ein PCIe-SSD mit 1 TByte. Auch eine zusätzliche HDD mit 1 TByte ist vorhanden. Als Mainboard dient ein MSI MPG Z490 Gaming EdgeWIFI. Gekühlt wird das ganze System von einer Alphacool Eisbaer 240 Wasserkühlung und insgesamt sechs InWin Polaris RGB 120-mm-Lüftern. Als Netzteil dient ein Seasonic Focus GX-750. Auch hier ist ein Gehäuse mit Glas-Panel von InWin im Einsatz und der Game Pass (1 Monat) liegt bei. Der Medion Erazer Hunter X10 ist für 2.299 Euro erhältlich.

Hinweis: Den Erazer Guardian X10 ist ab dem 28. Januar bei Aldi Nord erhältlich. Der Erazer Engineer P10 und der Hunter X10 sind ab dem 28. Januar bei sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd zu haben – in allen Fällen auch via „Aldi liefert“ als Lieferung ohne Aufpreis.

Technische Ausstattung und Daten des Medion Erazer Guardian X10:

– Intel Core i7-10750H Prozessor (2,60 GHz, bis zu 5,00 GHz, 6 Kerne, 12 Threads und 12 MB Intel Smart Cache)

– Windows 10 Home

– NVIDIA GeForce RTX 2070 mit 8 GB GDDR6 VRAM

– Mattes 39,6 cm (15,6’’) Full HD Display mit IPS-Technologie, 144 Hz und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln

– Mechanisches RGB Backlit-Keyboard mit 16,7 Millionen Farben

– 1 TB PCIe SSD

– 32 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 3.200 MHz

– High Definition Audio mit 2 Lautsprechern – Dolby ATMOS Gaming zertifiziert

– Intel Wi-Fi 6 AX201 mit Bluetooth 5.1-Funktion

– Integrierte HD-Webcam und Mikrofon

– Netzwerk Controller Gigabit LAN (10/100/1.000 Mbit/s)

– Ausdauernde Leistung – 6 Zellen Akku mit 93,5 Wh

Software:

– Windows 10 Home – Machen Sie mehr aus Ihrem Spiel

– Kostenlose 30-Tage-Testversion für Microsoft 365

– Maximaler Gaming-Spaß mit vorinstalliertem Steam Client

– McAfee LiveSafe – kostenlose 30-Tage-Testversion vorinstalliert

– Xbox Game Pass für PC – kostenlose 1-Monat-Testversion

Anschlüsse:

2 x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ A, 1 x Thunderbolt 3 USB Typ C, 1 x HDMI 2.0, 1 x LAN (RJ-45), 1 x Kensington Lock, Kartenleser für SD-, SDHC-, SDXC-Speicherkarten, Netzadapteranschluss

Audio: 1 x Mic-in, 1 x Audio-out

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

Ohne Füße: 359,6 x 23,0 x 244,1 mm / 2,2 kg (inkl. Akku)

Mit Füßen: 359,6 x 24,2 x 244,1 mm / 2,2 kg (inkl. Akku)

Lieferumfang:

Guardian X10, integrierter 6-Zellen Lithium-Polymer-Akku, externes Netzteil, Schnellstartanleitung, Sicherheitshandbuch

Technische Ausstattung und Daten des Medion Erazer Engineer P10:

– Intel Core i7-10700 Prozessor (2,9 GHz, bis zu 4,8 GHz, 8 Kerne, 16 Threads und 16 MB Intel Smart Cache)

– Windows 10 Home

– Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER Grafik mit 8 GB GDDR6 VRAM

– 1 TB PCIe SSD

– 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 2.933 MHz

– Beleuchtetes Glas Design

– Optimiertes Kühlsystem

– Wi-Fi 6 mit integrierter Bluetooth 5.1-Funktion

– Netzwerkcontroller Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s)

– 6-Kanal High-Definition-Audio

– Optische USB-Maus

Software:

– Windows 10 Home – Machen Sie mehr aus Ihrem Spiel

– Kostenlose Testversion für Office 365

– McAfee LiveSafe – kostenlose 30-Tage-Testversion vorinstalliert

– Xbox Game Pass für PC – kostenlose 1-Monat-Testversion

Anschlüsse:

Frontseite: 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x Mic in, 1 x Audio out

Rückseite: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x LAN (RJ45), HDMI-Audio-/Video-Ausgang, DVI-D und 3 x DisplayPort, 1 x Front Line Out, 1 x Mic In/ Center /Subwoofer Line Out, 1 x Line In/Rear Line Out

Abmessungen (B x H x T) und Gewicht:

ca. 38,1 x 20,9 x 39 cm / Gewicht: ca. 12 kg

Lieferumfang:

Engineer P10, Kabelgebundene Maus, Netzkabel, Garantiekarte

Technische Ausstattung und Daten des Medion Erazer Hunter X10:

– Intel Core i9-10900K Prozessor (3,70 GHz, bis zu 5,30 GHz, 10 Kerne, 20 Threads und 20 MB Intel Smart Cache)

– Windows 10 Home

– ZOTAC NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

– MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI Mainboard

– 1 TB PCIe SSD

– 1 TB HDD

– 32 GB Kingston HyperX Fury RGB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 3.200 MHz

– Beleuchtetes Glasdesign

– Alphacool Eisbaer 240 Wasserkühlung mit In Win Polaris RGB 120mm Lüfter

– Seasonic Focus GX-750 Netzteil

– Wi-Fi 6 mit integrierter Bluetooth 5.1-Funktion

– Netzwerkcontroller 2,5 Gigabit LAN (10/100/1000/2500 Mbit/s.)

– Realtek 7.1-Channel High Definition Audio

Software:

– Windows 10 Home – Machen Sie mehr aus Ihrem Spiel

– Kostenlose 30-Tage-Testversion für Microsoft 365

– McAfee LiveSafe – kostenlose 30-Tage-Testversion vorinstalliert

– Xbox Game Pass für PC – kostenlose 1-Monat-Testversion

Anschlüsse:

Frontseite: 2 x USB 3.2 Gen1 / 1 x Mikrofon / 1 x Kopfhörer

Rückseite: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A), 1 x USB 3.2 Gen 2 x 2 (Type-C), 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 2 x WiFi Antennen, 1 x PS/2 Combo Port, 1 x 2.5G LAN (RJ45), 1 x HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.4, 5 x Audio Out, 1 x Optical S/PDIF OUT

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

22,7 x 44,6 x 48 cm / 19 kg

Lieferumfang:

Hunter X10, Kabelgebundene Maus, Netzkabel, Garantiekarte