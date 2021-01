Honor View 40: Neues Smartphone mit dem MediaTek Dimensity 1000+

Honor hat heute das neue Smartphone Honor V40 vorgestellt. Zunächst kommt es nur in China auf den Markt. International soll es jedoch später als Honor View 40 ebenfalls folgen. Es handelt sich dabei um das erste mobile Endgerät von Honor, das unabhängig von Huawei auf den Markt kommt. Allerdings wurde das Smartphone bereits entwickelt, als Huawei noch der Mutterkonzern gewesen ist.

Offen ist, ob das Honor View 40 international mit den Google-Diensten und dem Play Store erscheinen wird. Denn darüber sprach man bei der Ankündigung der chinesischen Variante noch nicht. Das liegt daran, dass die Smartphones und Tablets dort ohnehin ohne die Services von Google erscheinen. Dabei bietet das Honor V40 den MediaTek Dimensity 1000+ als Chip und unterstützt dadurch beispielsweise auch 5G und Wi-Fi 6. Das AMOLED-Display mit 6,72 Zoll Diagonale löst mit 2.676 x 1.236 Pixeln auf. Es operiert mit 120 Hz Bildwiederholrate und 300 Hz Touch-Abtastrate. Integriert ist auch ein Fingerabdruckscanner direkt in den Screen. Für HDR10 ist das AMOLED-Display ebenfalls bereit.

Am linken, oberen Bildschirmrand sitzt die Dual-Kamera für Selfies in einem Punch-Hole. Die Hauptlinse kommt auf 16 Megapixel. An der Rückseite findet sich die Triple-Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel. Für den Akku nennt man 4.000 mAh als Kapazität. Er lässt sich mit 66 Watt per Kabel oder auch drahtlos mit 50 Watt wieder aufladen. Schade ist jedoch, dass Honor ab Werk noch das mittlerweile veraltete Android 10 mit seiner Oberfläche Magic UI 4.0 vorinstalliert. Bleibt zu hoffen, dass bald ein Update auf Android 11 erfolgt.

In China kostet das Honor V40 mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz umgerechnet ca. 455 Euro. Für die Variante mit 8 / 256 GByte ruft Honor in seinem Heimatland wiederum umgerechnet ca. 505 Euro aus.

Quelle: Honor