Android 11: LG nennt Zeitplan für seine Smartphones

LG hat auf seiner offiziellen Website bestätigt, wann in den nächsten Wochen und Monaten die hauseigenen Smartphones mit Android 11 versorgt werden. Der Plan liest sich teilweise allerdings etwas traurig: Etwa sollen die Wing, K52 und K42 das Betriebssystem bis zum vierten Quartal 2021 erhalten. Dann wird Android 11 schon lange zugänglich sein.

Anzeige

Leider zeigt sich anhand der Roadmap erneut, dass LG nicht ganz zu Unrecht in dem Ruf steht, bei der Update-Verteilung langsamer als manche Konkurrenten wie etwa Xiaomi zu sein. Vielleicht ist das tatsächlich einer der Gründe, aus denen der südkoreanische Hersteller aktuell mit seiner mobilen Abteilung in der Krise steckt. So denkt LG laut mehreren Meldungen gar über den Verkauf der Abteilung nach und hat seine Pläne für neue Flaggschiffe aktuell erst einmal auf Eis gelegt.

Unten ist jedenfalls LGs aktueller Zeitplan für die Verteilung von Android 11 in Deutschland zu sehen. So viele Smartphone-Modelle werden gar nicht berücksichtigt.

Modellname Produktcode

(ohne Endung) Android 11 Rollout Status VELVET 5G LMG900EM bis April 2021 Testing G8X LMG850EMW bis Q2 2021 Testing VELVET 4G LMG910EMW bis Q3 2021 Testing G8S LMG810EAW bis Q3 2021 Testing WING LMF100EMW bis Q4 2021 Testing K52 LMK520EMW bis Q4 2021 Testing K42 LMK420EMW bis Q4 2021 Testing

Quelle: LG