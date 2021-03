Xiaomi Mi Mix: Neues Smartphone startet Montag mit einer „Liquid Lens“

Eine PR-Mitarbeiterin von Xiaomi, Agatha Tang, hat bestätigt, dass wir am nächsten Montag ein neues Xiaomi Mi Mix zu sehen bekommen werden. Die Smartphone-Reihe hatte eine längere Pause eingelegt, soll aber offenbar in diesem Jahr wieder punkten. Vorstellen werde der chinesische Hersteller das neue Gerät eben im Rahmen seiner Präsentation am 29. März 2021. An jenem Datum wird es noch mindestens zwei andere Premium-Smartphones zu sehen geben.

So hat Xiaomi auch bestätigt, dass wir am Montag definitiv die neuen Geräte Xiaomi Mi 11 Pro und Xiaomi Mi 11 Ultra zu sehen bekommen werden. Das Mi 11 Ultra soll Gerüchten zufolge eine sehr ungewöhnliche Kamera mit integriertem Extra-Display verwenden. Für das Xiaomi Mi 11 Pro erwarten wir gegenüber dem regulären Mi 11 auch eine Telephoto-Linse.

Das Xiaomi Mi Mix wiederum werde laut Tang eine „Liquid Lens“ verwenden. Das bedeutet, es kommt nicht Glas als Material zum Einsatz. Derartige Linsen werden bereits für einige Kameras verwendet und bieten Vorteile beim Fokussieren. Laut Tang werde die Liquid Lens zusätzlich ein kompakteres Telephoto-Modul für das neue Mi Mix ermöglichen. Auf die weiteren technischen Daten müssen wir aktuell aber gespannt bleiben. Da werden wir erst am Montag Weiteres erfahren.

Ebenfalls ist damit zu rechnen, dass Xiaomi am 29. März das Mi 11 Lite vorstellen dürfte. Das Mittelklasse-Smartphone schwimmt dann aber mehr im Namen auf der Welle der Flaggschiffe mit. Erste Händler aus Italien hatten ein derartiges Modell bereits gelistet. Es soll wohl vom Mi 11 Lite sowohl eine 4G- als auch eine 5G-Version auf den Markt kommen.

Quelle: Agatha Tang (Twitter)