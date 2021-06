vivo X60 Pro 5G: Smartphone mit Zeiss-Kamera ab morgen in Deutschland

Wir hatten bereits über das neue Smartphone vivo X60 Pro 5G mit dem Qualcomm Snapdragon 870 als Herzstück und einer Kamera mit Zeiss-Branding berichtet. Ab morgen ist das Premium-Gerät nun in Deutschland zu haben. Es kostet hierzulande 799 Euro. vivo wirbt vor allem mit der Kamera, welche eine Gimbal-artige Bildstabilisation bieten solle. Auch ein AMOLED-Display mit 120 Hz ist hier an Bord. Zudem ist das vivo X60 Pro 5G das offizielle Smartphone der UEFA Euro 2020.

Ab dem morgigen Tag bekommt man das vivo x60 Pro 5G in Deutschland für 799 Euro in den Farben Midnight Black und Shimmer Blue zu einer UVP von 799 Euro bei Media Markt und Saturn sowie Sparhandy.de, DeinHandy.de, Otto, Cyberport und Euronics. Die Hauptkamera arbeitet hier mit 48 Megapixeln und ergänzt je eine 13-MP-Linse für Ultra-Weitwinkel- und Porträt-Aufnahmen. Die Frontkamera darf 32 Megapixel anlegen.

Zu den weiteren Eckdaten zählen 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz. Außerdem ist ein Akku mit 4.200 mAh an Bord, der sich mit 33 Watt flott wieder aufladen lassen soll. vivo setzt für das X60 Pro 5G Android 11 mit seinem Überzug Funtouch als Betriebssystem ein. Wer Interesse an dem Smartphone hat, findet es jedenfalls ab morgen in Deutschland zum genannten Preis bei den erwähnten Händlern.