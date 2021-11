Spielen im Internet – das sind die Trends der Gamingbranche!

Die Gamingbranche verzeichnet seit Jahren ein Wachstum und steigende Umsatzzahlen. Die Gamingbranche hat dabei einige neue Trends kreiert, die unter Spielern weltweit einen großen Zuspruch genießen. Zudem hat die Corona-Pandemie die Zahl der aktiven Gamer noch weiter ansteigen. Dabei sind es vermehrt auch Menschen ab dem 50. Lebensjahr, die sich für verschiedene Computerspiele begeistern können. Das Spektrum an verschiedenen Genres und Spielen lässt keine Wünsche offen, so dass alle Vorlieben beim Online-Gaming bedient werden können.

Die positive Trendkurve der Software-Entwickler und Gaming-Studios kommt nicht aus heiterem Himmel. Seit Jahren wird die Gamingbranche durch neue Entwicklungen vorangebracht, so dass Spieler noch authentischere Spielinhalte genießen können. Wir haben Ihnen im Folgenden einen Überblick von den derzeit größten Trends aus der digitalen Spiele-Welt zusammengefasst. So erfahren Sie hier welche Games, Spiele und Plattformen aktuell unter der Spiele-Gemeinschaft das Rennen machen.

Neuer Glücksspielstaatsvertrag macht Casino-Spiele deutschlandweit legal

Lange Zeit war das Glücksspiel in Deutschland in einer Art rechtlichen Grauzone anzusiedeln. Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag, der ab Juli 2021 in Kraft getreten ist, gelingt es nun in allen 16 Bundesländern der Bundesrepublik legal um Echtgeld in Online Casinos zu spielen. Schon in den vergangenen Jahren waren Casinos im digitalen Raum voll im Trend. Die bunten Automatenspiele und klassischen Casinospiele üben demnach einen großen Reiz auf die Spielgemeinschaft in Deutschland aus. Kein Wunder also, dass die Zahl der virtuellen Glücksspielhäuser in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. So gibt es eine ganze Reihe von neuen Plattformen im Internet. Darunter auch JackpotPiraten: neues Casino aus Deutschland, welches mit einer großen Werbeaktion auf sich aufmerksam macht. Spielkunden erhalten hier die Möglichkeit einmal in der Woche an einer kostenlosen Verlosung teilzunehmen, bei der es 25.000 Euro als Hauptpreis zu gewinnen gibt. Diese und andere Werbeaktionen der Casinobetreiber ist nichts Neues im Internet. Denn mit der gestiegenen Zahl an Casino-Portalen im Online-Bereich ist auch der Konkurrenzkampf gestiegen, so dass um jeden Spielkunden geworben wird.

Mobile Games setzen ihre Erfolgsgeschichte fort

Während sich Gamer vor geraumer Zeit noch zwischen einer Konsole oder dem Gaming Computer entscheiden mussten, wenn sie in die virtuelle Spiele-Welt abtauchen wollten, gelingt es heutzutage auch per mobilen Endgerät eine ganze Reihe von hochauflösenden und fesselnden Spielen zu genießen. Mobile Games sind weiter auf Erfolgskurs und gehören zu den Gewinnern der Gamingbranche aus den letzten Jahren. Mit der Weiterentwicklung von Smartphones und Tablets sind auch die Möglichkeiten für Spieleentwickler gestiegen, so dass sich von rundenbasierten Strategiespielen über Quiz-Apps bis hin lustigen Mini-Games eine Menge Spiele für Smartphone und Tablet finden lassen. Das Beste daran: Die meisten Spiele-Apps sind dabei völlig kostenlos, allerdings müssen sich Spieler dafür im Gegenzug lästige Werbeinhalte ansehen.

Open-World-Games mit unendlich vielen Spieloptionen

Open-World-Games wie GTA, Assasins Creed oder Minecraft haben Spielern völlig neue Möglichkeiten beim Gaming gegeben. So sind die Spielinhalte keineswegs mehr auf das Erreichen eines schnellen Spielfortschritts ausgelegt, sondern ganz nach den eigenen Vorstellungen gespielt werden. Spieler erhalten bei dieser Art von Online-Games ein einzigartiges Freiheitsgefühl und sind oftmals über viele Spielstunden an Open-World-Spielen gefesselt. So haben alle Spiele in einer offenen Welt eine Gemeinsamkeit: Spieler vertiefen schnell und gerne mit der eigens kreierten Welt. Die Interaktion mit anderen Spielern in dieser Welt ist Herausforderung als Unterstützung zugleich. Denn Missionen und Aufgaben können entweder miteinander oder gegeneinander gemeistert werden. So sind diese Spielwelten besonders unberechenbar und daher sehr interessant für Hobbygamer.