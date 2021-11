Den PC beschleunigen – Diese Tipps helfen

In der Welt des Gamings leben wir davon, dass uns ein hochwertiger PC zur Verfügung steht. Denn nur auf diese Weise können aktuelle Games die ersehnte Wirkung entfalten. Doch schon nach wenigen Jahren scheint so manches Gerät an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit angekommen zu sein. Was können wir in dem Fall tun? Eine Antwort auf diese Frage wollen wir hier in diesem Artikel finden.

Optionen vor der Neuanschaffung

Viele mögen direkt an den Kauf eines neuen Rechners denken, sobald die ersten Probleme auftreten. Doch letztlich gibt es gute finanzielle Gründe, sich zunächst für eine andere Lösung zu entscheiden. Denn die Kosten, die der Kauf eines neuen Geräts mit sich bringt, sind nicht zu unterschätzen. Schnell geht es da bis hinein in den vierstelligen Bereich.

In diesem Artikel wollen wir den Blick deshalb auf andere Lösungen richten. In vielen Fällen wird es dadurch möglich sein, die neue Anschaffung noch etwas in die Zukunft zu schieben. Für das persönliche Budget kann dieses Vorgehen nur von Vorteil sein.

Die Festplatte leeren

Wer keinen reinen Gaming PC besitzt, auf dem ansonsten keine persönlichen Daten abgelegt werden, für den spielt der Blick auf die Festplatte eine Rolle. Ist dort zu wenig Speicher verfügbar, kann sich dies negativ auf die Performance auswirken. Ein kurzer Blick in das System genügt, um sich in dieser Frage einen Überblick zu verschaffen.

Sollte die Grenze erreicht sein, so können wir zum einen die Deinstallation von Programmen durchführen. Programme wie Revo Uninstaller können eine große Hilfe sein, um diesen Prozess schnell über die Bühne zu bringen. Denn sie erwischen auch all die auf dem Rechner abgelegten Daten, die zu den Programmen zählen. Dennoch wird es nicht ganz ohne das persönliche Stöbern durch die Dateien gehen, welches etwas Zeit in Anspruch nimmt.

Schon beim Kauf des PCs ist es aus dem Grund wichtig, dass wir uns ein paar Gedanken rund um die Festplatte machen. Von Vorteil ist zum einen eine möglichst große Kapazität, auf der viele Dinge abgelegt werden können. Auf der anderen Seite ist die moderne SSD-Festplatte klar im Kommen. Dies hat damit zu tun, dass sie ein deutlich schnelleres Hochfahren des Systems ermöglicht und dadurch den Ansprüchen von Gamern eher gerecht werden kann.

Neue Leistung einbauen

Zum anderen bietet sich uns natürlich die Chance, ein paar Teile an unserem PC neu zu verbauen. Wer hier in Qualität investiert, liegt immer noch weit unter den Kosten eines kompletten Neukaufs. Ein zentrales Element, das dafür in Betracht gezogen werden kann, ist das Mainboard. Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, welcher Artikel nun der beste ist.

Tatsächlich muss für den Kauf nicht zwingend der Weg in ein Fachgeschäft angetreten werden. Denn im Internet steht eine solide Auswahl an unterschiedlichen Optionen zur Verfügung. Das wohl beste Z690 Mainboard von ASUS ist hier auf dieser Seite zu finden. Ein Blick auf die technischen Daten kann zeigen, ob es auch den eigenen Anforderungen gerecht wird.

Die Registry säubern

Die Registry könnten wir als das Herz des Betriebssystems bezeichnen. Denn hier liegen all die genutzten Programme und Einstellungen. Wer dort über zu viele Einträge verfügt, hat die oft durch das Löschen von Dateien und die Deinstallation von Programmen erzeugt. Kleine Reste davon bleiben immer in der Registry zurück. Wer auch diese Reste beseitig, kann auf diese Weise einen positiven Einfluss auf die Geschwindigkeit des gesamten PCs ausüben. Konsequentes Löschen ist auch hier die richtige Ansage.

Vorsicht Schadsoftware

Laien denken oft an den kompletten Ausfall ihres Systems, wenn sie sich mit Viren und Trojanern befassen. Doch schon in einem viel kleineren Maßstab können sie von Nachteil sein. Aus dem Grund ist es wichtig, dass wir das System regelmäßig prüfen und solche Schadsoftware schnell entfernen. Dazu kann ein guter Virenscanner seinen Teil beitragen. Doch Achtung: mehrere dieser kleinen Helfer sollten nicht auf dem PC zu finden sein. Ansonsten können auch sie einen negativen Einfluss auf die Geschwindigkeit haben.

Den Spielmodus aktivieren

Wer noch zu den Nutzern von Windows 10 zählt, wird einen weiteren Trick kennen, mit dem für mehr Geschwindigkeit gesorgt werden kann. Denn dort ist der sogenannte Spielmodus zu finden, der mit einem Klick aktiviert werden kann. Dies reicht aus, um zum einen die Installation von Treibern im Hintergrund zu vermeiden. Das technische Potenzial, das noch in der Kiste steckt, kann auf diese Weise besser ausgenutzt werden.

Zum anderen soll auch bei der Optik des Spiels etwas getan werden. Zu diesem Zweck erhöht sich die Bildschirmfrequenz etwas. Wunder dürfen von dieser kurzen Aktivierung natürlich nicht erwartet werden. Und doch handelt es sich um eine nette Möglichkeit, um etwas mehr aus dem vorhandenen Material herauszuholen.