Honor 60 & Honor 60 Pro: Zwei neue Smartphones starten durch

Honor hat in China wie erwartet heute seine beiden Smartphones Honor 60 und Honor 60 Pro offiziell vorgestellt. Dabei sind ja die Geräte der Serie Honor 50 auch erst 2021 auf den Markt gekommen. Letztere fanden auch den Weg nach Europa, sodass man das auch für die Nachfolgemodelle erhoffen darf. Technisch ähneln sich die beiden Smartphones stark, weisen aber auch ein paar Unterschiede auf.

Anzeige

Wenn wir mit dem Honor 60 beginnen, dann bringt dieses Smartphone ein AMOLED-Display mit 6,67 Zoll Diagonale mit und löst mit FHD+ bei einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer Touch-Abtastrate von 300 Hz auf. Als SoC dient der Qualcomm Snapdragon 778G. Dem Prozessor stehen 8 bzw. 12 GByte RAM und 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz zur Seite. Ab Werk ist die Oberfläche MagicUI 5.0, basierend auf Android 11, vorinstalliert. Das Honor 60 wiegt 179 g und ist 7,98 mm dick.

Für den Akku nennt man 4.800 mAh bei 66-Watt-Schnellladung. Die Frontkamera kommt im Übrigen, sitzend in einem mittigen Punch-Hole, auf 32 Megapixel. Die Hauptkamera ist mit 108 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) Megapixeln dabei. Vorne ist unter dem Screen auch der Fingerabdruckscanner untergebracht. 4G / 5G LTE, Dual-SIM, GPS, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C und Co. sind als Schnittstellen an Bord.

Das Honor 60 wechselt in China mit 8 + 128 GByte für umgerechnet etwa 374 Euro den Besitzer. Wer den Speicherplatz verdoppelt, zahlt ca. 416 Euro. Mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz fallen für das Phone 457 Euro an.

Das Honor 60 Pro vergrößert den Bildschirm auf 6,78 Zoll Diagonale und ändert das Design zu einem „Quad-Curved-Look“, während das reguläre Modell nur an zwei Seiten eine Krümmung aufweist. Auch erhöht man die Auflösung der Frontkamera auf 50 Megapixel. Ähnlich geht man an der Rückseite vor, denn der Ultra-Weitwinkel-Sensor mit 8 MP weicht einer Variante mit abermals 50 MP.

Das Honor 60 Pro kostet mit 8 / 256 GByte ca. 515 Euro. Die Version des Smartphones mit 12 / 256 GByte liegt dann bei 555 Euro. In China umgarnt man mit zusätzlichen Kamerafunktionen vor allem Vlogger. Es bleibt abzuwarten, wann Honor die Honor 60 und Honor 60 Pro nun nach Europa bzw. Deutschland hievt.

Quelle: Honor (China)