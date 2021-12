Darauf sollten Sie bei Ihrem neuen Computer achten!

Ihr alter Computer gibt den Geist auf oder Sie wollen sich einfach so einen neuen kaufen? Dann kann es sinnvoll sein, wenn Sie sich im Vorfeld über einige Aspekte genauer informieren, um am Ende mit dem Ergebnis rundum zufrieden zu sein. Wir werden Ihnen deshalb in diesem Beitrag einige Tipps geben, worauf Sie achten sollten und was eher zweitrangig ist. Wir hoffen, dass Sie dadurch einen besseren Überblick bekommen und der Kauf eines neuen Computers für Sie so einfach wie möglich wird.

Überlegen Sie sich vorher, wofür Sie den Computer nutzen wollen!

Ein Computer kann heutzutage für die verschiedensten Dinge genutzt werden und deshalb sollten Sie sich vorher Gedanken darüber machen, welche Nutzung Sie hauptsächlich anstreben. Soll der Computer für Sie als Office PC genutzt werden, sodass Sie hauptsächlich Word, Excel oder das Internet benötigen? Oder möchten Sie gerne die aktuellsten Spiele mit Ihren Freunden spielen, sodass die Zeitübertragung möglichst reibungslos funktionieren sollte? Es kann natürlich auch sein, dass Sie den Computer für beides nutzen wollen, dann sollte Ihnen auch dies im Vorfeld bewusst sein. Eventuell kann es dann auch passieren, dass Sie bei den einen oder anderen Funktionen Abstriche machen müssen, um in Ihrem preislichen Budget zu bleiben.

Das eingeplante Budget ist der nächste Punkt, den Sie sich vor dem Kauf zwingend überlegen sollten. Es hilft Ihnen nicht, wenn Sie den perfekten Computer finden, dieser jedoch mehr als das Doppelte Ihres verfügbaren Budgets kostet. Dementsprechend sollten Sie sich vorher beispielsweise eine Preisspanne von 500 bis 600 Euro festlegen und diese unbedingt einhalten. Sie können am besten auch bei der Suche nach einem passenden Computer die Preisspanne in der Suchleiste miteingeben.

Kaufen Sie einen fertigen Computer oder nutzen den PC-Konfigurator!

Einen fertigen Computer zu kaufen, bietet Ihnen viele Vorteile, da Sie diesen lediglich zuhause aufstellen und anschließen müssen. Dadurch wird der Kauf allerdings meist auch teurer, als wenn Sie sich einen Computer mit einem PC Konfigurator zusammenstellen. Bei der eigenen Zusammenstellung können Sie Ihre eigenen Wünsche einbringen und den bestmöglichen Computer für Ihr vorgegebenes Budget finden. Sie können die einzelnen Teile nach Belieben kombinieren und auch das Äußere des PCs selbst bestimmen. Dadurch wird der neue Computer nicht nur optisch, sondern auch technisch ein wahrer Hingucker.

Wenn Sie sich einen Computer selbst zusammenstellen, kann es auch sinnvoll sein, dass Sie sich im Vorhinein darüber informieren, ob bald Neuheiten, wie beispielsweise ob eine neue Grafikkarte auf den Markt kommt. Es wäre ärgerlich, wenn Sie sich einen PC zusammengestellt haben und nach ein paar Wochen die eingebaute Technik bereits veraltet ist. Deshalb sollten Sie sich mit der Zusammenstellung der Teile ausreichend Zeit lassen und bei Bedarf einen Experten um Rat fragen. Auf der Seite für die Zusammenstellung eines Computers mithilfe des PC-Konfigurators können Sie eine Übersicht der benötigten Komponenten sehen und dadurch geht die Planung besonders schnell. Zudem sehen Sie direkt die wichtigsten Eigenschaften der jeweiligen Teile und die Preise, sodass Sie in Ihrem Budget für den Computer bleiben können. Zusätzlich zu diesen Daten sehen Sie auch in den meisten Fällen, ob die Teile für Gaming geeignet sind oder nicht und können deshalb sicher sein, dass der zusammengestellte Computer Ihre Anforderungen erfüllt.

Wir können Ihnen empfehlen, dass Sie den PC Konfigurator einfach mal ausprobieren und schauen, inwiefern Sie damit zurechtkommen. Ein fertiger Computer ist schließlich immer noch schnell gekauft…