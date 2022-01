Asus Zenbook 17 Fold OLED und Zenbook 14X OLED Space Edition vorgestellt

Asus hat neue Notebooks mit OLED-Screens vorgestellt. Da wäre zunächst das neue Zenbook 17 Fold OLED. Es stellt eine Mischung aus Notebook und Foldable dar. Somit soll sich dieses Modell durch ein spezielles Falt-Scharnier von der Masse absetzen. Somit können Besitzer das Gerät entweder mit 12,5 Zoll oder aber mit 17,3 Zoll Diagonale nutzen.

Anzeige

Das flexible OLED-Display integriert Touchscreen-Funktionalität und decke laut Asus den DCI-P3-Farbraum zu 100 % ab. Als Auflösung sind 2.560 x 1.920 Pixel angegeben. Das ZenBook 17 Fold bietet für das Display eine Reaktionszeit von 0,2 ms, 90 Hz Bildwiederholrate und die Zertifizierung nach VESA DisplayHDR 500 True Black. Zusätzlich ist der Screen Pantone-validiert.

Das Innenleben des Asus Zenbook 17 Fold bietet aktuelle Intel-CPUs, bis zu 16 GByte LPDDR5-RAM und 1 TByte Speicherplatz (NVMe-M.2-SSD mit PCIe 4.0). Ein Quad-Speaker-System, zertifiziert von Harman Kardon, soll für ansprechenden Klang stehen. Es unterstützt Dolby Atmos. Auf den Bildern ist zu erkennen, dass die Bluetooth-Tastatur abnehmbar ist. Als Schnittstellen erwähnt Asus da passenderweise Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E und auch Thunderbolt 4. Der Akku kommt auf 75 Wh.

Das Asus Zenbook 17 Fold OLED wird ab Mitte 2022 in Deutschland verfügbar sein. Der Preis ist derzeit noch offen.

Dazu gesellen sich aber auch noch die neuen Asus Zenbook 14 OLED und 14X OLED Space Edition. Ersteres ist sowohl mit AMD- als auch Intel-Chips zu haben. Die schwarze Version (UM3402) setzt auf AMD-Chips, die weiße (UX3402) ist mit Intel unterwegs. Beide bieten ein OLED-Display mit 14 Zoll Diaonale, 2.8K-Auflösung, 90 Hz Bildwiederholrate, 0,2 ms Reaktionszeit und Zertifizierung nach VESA DisplayHDR 500 True Black. Gemeinsam sind den beiden Versionen ebenfalls auch ein 180°-Scharnier und Lautsprecher, die von Harman Kardon abgestimmt worden sind und Dolby Atmos unterstützen.

Den jeweiligen Chips stehen bis zu 16 GByte RAM und NVMe-M.2-SSDs mit bis zu 1 TByte (PCIe 4.0) zur Seite. Es gibt einen Slot, um den Speicher zu erweitern. Ein Unterschied der Versionen: Die Intel-Version kann auf LPDDR5-RAM zurückgreifen. Bei der AMD-Variante ist es nur LPDDR4X-RAM. Als Schnittstellen sind zweimal Thunderbolt 4 bzw. zweimal USB 3.2 via USB-Typ-C bei der AMD-Version, HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 1 via USB-A, 3,5-mm-Audio, ein microSD-Kartenleser, Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E an Bord. Die Asus Zenbook 14 OLED wiegen ca. 1,39 kg und messen 313,6 x 220,6 x 16,9 mm bei einem Gewicht von 1,39 kg.

Das Asus Zenbook 14X OLED Space Edition stockt auf: Es bietet an der Gehäuserückseite ein kleines OLED-Display mit 3,5 Zoll Diagonale und 256 x 64 Pixeln. Dieser Zusatz-Screen zeigt im geschlossenen Zustand des Notebooks personalisierte Informationen. Der Hauptbildschirm verbleibt bei 14 Zoll Diagonale und eine Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln bei 90 Hz Bildwiederholrate und 0,2 ms Reaktionszeit. Das Display ist abermals Pantone-validiert und nach DisplayHDR 500 True Black zertifiziert.

Was die weitere Ausstattung betrifft, so finden wir hier Intel Core H, bis zu 32 GByte LPDDR5-RAM und NVMe-M.2-SSDs (PCIe 4.0) mit bis zu 1 TByte. Als Schnittstellen sind HDMI 2.0, 3,5-mm-Audio, microSD, zweimal Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2, Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E mit dabei. Das Asus ZenBook 14X OLED Space Edition wiegt etwa 1,3 kg und misst 311 x 221 x 15,9 mm.

Das Asus Zenbook 14X OLED Space Edition (UX5401ZAS) solle laut dem Hersteller ab dem zweiten Quartal 2022 ab 1.399 Euro in Deutschland verfügbar sein. Das „normale“ Zenbook 14 OLED (UX3402) wird ab dem gleichen Zeitraum bei uns ab 999 Euro verfügbar sein.

Quelle: Pressemitteilung