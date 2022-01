Redmi Note 11: Xiaomi bestätigt Vorstellung für Deutschand am 26.01.2022

Xiaomi hat heute bestätigt, dass am 26. Januar 2022 um 13 Uhr hiesiger Zeit in Livestream auf den Social-Media-Kanälen des Herstellers starten wird. Im Rahmen jenes Events werde man die Smartphone-Reihe der Redmi Note 11 international vorstellen. In China gaben diese Modelle allerdings schon im Oktober 2021 ihren Einstand. Besonders hervorhebenswert ist da, dass das Pro-Modell mit 120 Watt aufgeladen werden kann.

Es folgte in China sogar schon ein weiterer Ableger, nämlich das Redmi Note 11T 5G. Dieses Mittelklasse-Smartphone reichte Xiaomi dort im November 2021 nach. Nun werden wir am 26.01.2022 erfahren, welche Modelle der Reihe Redmi Note 11 Xiaomi konkret international veröffentlichen wird.

So wandelte der Hersteller in der Vergangenheit internationale Modelle immer wieder ab. Auch würfelte man teilweise die Modellbezeichnungen durcheinander. Ein Gerät, das somit in Europa und China unter demselben Namen lief, konnte völlig voneinander abweichende technische Daten tragen. In diesem Bezug erfahren wir dann ja spätestens am 26.01.2022 mehr.