Powerstation EcoFlow River mini wireless im Test

Anzeige

Nach der Explorer 240, dem Einstiegsmodell von Jackery, stellen wir euch heute die River mini wireless von EcoFlow vor. Mit 210 Wh ist die Kapazität noch etwas geringer als bei der Explorer 240, dafür ist sie mit 24,8 x 13,9 x 13,2 cm auch etwas kompakter und mit 2,8 kg auch gut 200 Gramm leichter. Dabei ist das 230V-Netzteil zum Aufladen sogar schon in der River mini wireless verbaut!

Die Optik passt eher ins Wohnzimmer als zum Camping, in kürzester Zeit sind überall Fingerabdrücke zu sehen. Auf die Ladefläche eines Autos würde man diese Powerstation definitiv nicht stellen. Sie basiert, wie auch die Jackery Explorer 240, auf normalen Lithium-Ionen-Akkus. Noch rund 80 Prozent der Kapazität sollen diese Zellen nach 500 Ladezyklen aufweisen – der größte Nachteil gegenüber den Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, welche mindestens die doppelten Ladezyklen aushalten, dafür aber deutlich schwerer und größer sind.

Was die Powerstation für 349 Euro noch so alles kann, verraten wir euch auf den nächsten Seiten. Vorsicht: Es gibt noch eine River mini ohne „wireless“ im Namen für 20 Euro weniger. Diese verfügt aber nicht über USB-C und das Ladepad, zudem sind weniger Ladekabel im Lieferumfang – aus meiner Sicht kein so guter Deal.