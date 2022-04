OnePlus Ace: Neues Mittelklasse-Smartphone vorgestellt

OnePlus hat sein neues Smartphone, das OnePlus Ace, vorgestellt. Das mobile Endgerät setzt auf den neuen Chip MediaTek Dimensity 8100 Max und 150-Watt-Schnellladung. Zunächst erscheint das OnePlus Ace allerdings nur in China. Dabei hat das OnePlus Ace technisch frappierende Ähnlichkeit mit dem realme GT Neo 3. Dies dürfte daran liegen, dass sowohl OnePlus als auch realme zum BBK-Konzern gehören.

Das OnePlus AC setzt auf einen AMOLED-Bildschirm mit 6,7 Zoll Diagonale, FHD+ als Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate. Die Selfie-Kamera mit 16 Megapixeln sitzt in einem mittigen Punch-Hole. Über einen Alert-Slider verfügt dieses Smartphone im Gegensatz zu anderen OnePlus-Modellen nicht. An der Rückseite befindet sich die Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixeln. Dem bereits genannten MediaTek Dimensity 8100 Max stehen je nach Version 8 bis 12 GByte RAM und bis zu 512 GByte Speicherplatz zur Seite.

Der Akku des OnePlus Ace steht bei 4.500 mAh. Ab Werk dient Android 12 mit ColorOS 12.1 als Betriebssystem. In China geht das OnePlus Ace ab dem 26. April in den Verkauf. Für den indischen Markt soll das Gerät unter der Bezeichnung OnePlus 10R am 28. April folgen. Preislich liegt das Smartphone bei ca. 360 Euro für die Version mit 8 / 128 GByte. Die höchste Ausstattungsvariante mit 12 / 512 GByte kostet beispielsweise 502 Euro.

Das OnePlus Ace misst 163,3 x 75,5 x 8,2 mm bei einem Gewicht von 186 g. Freilich sind auch Schnittstellen wie 4G / 5G LTE (ohne Band 20), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, Dual-SIM und USB-C an Bord. Das Gerät bietet Stereo-Lautsprecher. Ob das OnePlus Ace alias OnePlus 10R auch in Deutschland starten soll, ist offen. Vorgängermodelle schafften nicht den Sprung nach Europa.

Quelle: OnePlus (China)