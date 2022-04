5 Wege, mit denen Sie mehr Speicherplatz auf Ihrer Mac-Festplatte schaffen

Auf Computern sammelt sich mit der Zeit ganz schön viel an. Mehrere hundert Fotos, eine riesige Musiksammlung, ein paar Lieblingsspiele und wichtige Programme – all das muss irgendwie Platz finden. Dazu kommen noch Dateien und Programme, die man schon lange nicht mehr benötigt, die aber irgendwo in den Tiefen des Systems vergessen wurden.

Leider steht Speicherplatz nicht unbegrenzt zur Verfügung. Da ist es kein Wunder, wenn für den ein oder anderen Mac-Besitzer die Meldung „Festplatte voll“ unerwartet bald kommt.

iCloud und externe Datenträger sind aber nicht die einzige Lösung für dieses Problem. Wir zeigen Ihnen, wie Sie wieder Platz auf Ihrer Festplatte schaffen können.

Zeit für einen Neustart

Der einfachste Weg, Ihren Mac etwas aufzuräumen, ist ein simpler Neustart. Tatsächlich ist es nämlich so, dass viele Ihr Gerät nie komplett herunterfahren. Das System produziert ständig Daten, die in dem Fall zu einem großen Berg anwachsen. Diese Datenberge belasten den Festplattenspeicher unnötig. Wenn Sie Ihren Computer regelmäßig neu starten, wird ein Teil dieser Dateien von selbst bereinigt. Das kann dazu führen, dass Sie ganz einfach und schnell wieder mehr Platz zur Verfügung haben. Außerdem ist es besser für den Mac, wenn er ab und zu mal in den Urlaub geschickt wird. Den Papierkorb regelmäßig leeren

Auch Nummer 2 ist eigentlich alles andere als ein Geheimtipp. Dennoch denken einige viel zu selten daran, dass auch der Mac-Papierkorb geleert werden will. Darin befindet sich nämlich in der Regel eine Vielzahl alter, unnötiger Dateien.

Der Papierkorb ist mit wenigen Klicks geleert. Alles, was Sie tun müssen, ist, mit der rechten Maustaste das entsprechende Symbol im Dock anzuklicken. Im Fenster, welches nun erscheint, wählen Sie Papierkorb leeren. Falls Sie auch zu denjenigen gehören, die solche Dinge oft vergessen, können Sie auch einstellen, dass der Papierkorb nach 30 Tagen immer automatisch geleert wird. Dies können Sie tun, indem Sie die Einstellungen öffnen. Dort suchen Sie nach dem Tab Erweitert und setzen bei Objekte nach 30 Tagen aus dem Papierkorb löschen einen Haken. Wenn Sie schon mal dabei sind, alte Dateien zu entsorgen, sollten Sie dabei auch die Fotos nicht vergessen. Immer, wenn Sie Fotos aus Ihrer Mediathek löschen, werden diese nämlich nicht gleich komplett entfernt. Sie kommen zunächst in den Ordner Zuletzt gelöscht und verbleiben dort noch eine ganze Zeit. Für mehr Speicherplatz können Sie auch die Dateien in diesem Ordner endgültig löschen. Browser-Cache nicht vergessen Wenn Sie etwas von Ihrem Mac-Systemspeicher löschen wollen, dann sollten Sie vor allem auch an den Browser-Cache denken. Auch hier werden immer wieder Systemdateien und Datenmüll abgelegt, welche während der Internetnutzung anfallen. Der Speicher wird dadurch unnötig belastet. Um den Browser-Cache zu löschen, müssen Sie in der Menüzeile auf Safari klicken. Im Auswahlmenü wählen Sie dann Verlauf löschen – Löschen: gesamten Verlauf. Anschließend bestätigen Sie nochmal mit Verlauf löschen. Alte Backups beseitigen Auch im Backup-Ordner befindet sich bei den meisten eine Menge Datenmüll. Besonders dann, wenn Sie hier schon Backups von mehreren iPhones oder iPads angelegt haben. Sobald Sie auf diesen Mobilgeräten nämlich iCloud-Backups aktivieren, werden in dem Ordner nämlich regelmäßig komplette Sicherungskopien erstellt. Wenn Sie den Ordner löschen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor: Öffnen Sie den Finder und geben Sie den Befehl [CMD]+[Shift]+[G] ein. Jetzt tippen Sie ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/ ein. Nervige MacOS-Apps zu deinstallieren, kann übrigens ebenfalls hilfreich sein. Die, die Sie sowieso nie verwenden, können Sie getrost löschen. Dann haben Sie mehr Platz für die Programme, die Sie wirklich regelmäßig brauchen. Speicheroptimierung verwenden Um regelmäßig unnötigen Datenmüll aus dem Mac-Systemspeicher zu löschen, ist es eine gute Idee die Systemfunktion namens Speicheroptimierung zu nutzen. Sie sorgt dafür, dass die Festplatte gar nicht erst so zugemüllt wird, um Platz einzusparen. Um die Funktion zu aktivieren, klicken Sie oben links auf das Apfel-Symbol. Dort finden Sie den Menüpunkt Systeminformationen. Hier wählen Sie den Reiter Festplatte und anschließend Verwalten. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Tipps für mehr Speicherplatz finden. Außerdem unterstützt Sie das System dabei, nicht verwendete oder doppelt gespeicherte Dateien loszuwerden.

Zu guter Letzt noch ein Tipp

Wenn Sie Daten von Ihrem Mac-Systemspeicher löschen wollen, sollten Sie immer Vorsicht walten lassen. Hier befinden sich auch viele Dateien, die absolut wichtig sind. Alles zu löschen, was Sie nicht kennen oder zuordnen können, ist also absolut der falsche Weg.

Wenn Sie also nicht gerade ein Computer-Experte sind, sollten Sie darüber nachdenken, sich eine App zuzulegen, die Ihnen hilft Ihren Mac richtig aufzuräumen. So können Sie sicher sein, dass nichts Wichtiges vom Speicher verschwindet.

Oft bieten diese Apps auch gleich einen Schutz vor Malware oder sorgen dafür, dass Ihr Computer wieder schneller läuft.