realme 9 5G: Smartphone bereits mit allen Daten offiziell vorgestellt

Eigentlich findet das Launch-Event zum realme 9 5G für den europäischen Markt erst am 12. Mai 2022 statt. realme Polen dauerte das offenbar zu lange. Denn dort listet man das Smartphone mit allen technischen Daten bereits. Das mobile Endgerät setzt auf den Qualcomm Snapdragon 695 5G als SoC und ein LC-Display mit FHD+ als Auflösung, 6,6 Zoll Diagonale und einer Bildwiederholrate von 120 Hz sowie einer Touch-Abtastrate von 240 Hz.

Anzeige

Für den RAM gibt realme 4 GByte an. Es stehen 64 bzw. 128 GByte Speicherplatz zur Seite. An der Rückseite ruht eine Triple-Kamera mit 50 (Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) + 2 (Makro) Megapixeln. An der Vorderseite findet sich eine Selfie-Webcam mit 16 Megapixeln. Den Fingerabdruckscanner bugsiert man für das realme 9 5G an die Seite.

Der Akku des realme 9 5G kommt auf 5.000 mAh und lässt sich mit 18 Watt aufladen. Als Betriebssystem dient ab Werk Android 12 mit der Oberfläche realme UI 3.0. Zu haben sein, wird das Smartphone in den Farben Schwarz und Weiß. Die Maße betragen 164,3 x 75,6 x 8,5 mm bei einem Gewicht von 191 g.

Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass der interne Speicherplatz sich via microSD erweitern lässt und auch ein Port für 3,5-mm-Audio erhalten geblieben ist. Alles, was nun noch fehlt, sind das offizielle Verfügbarkeitsdatum sowie der Preis für Deutschland.

Quelle: realme (Polen)