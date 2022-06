LG OLED C2 Star Wars Edition: Limitierte TV-Variante kommt nach Deutschland

LG bringt seinen OLED C2 in einer speziellen Sonderauflage auf den Markt. Die LG OLED C2 Star Wars Edition bringt für Fans der Science-Fiction-Marke einige Schmankerl mit. Schon beim Start des Fernsehgeräts erschallt etwa das Röcheln von Darth Vader. An der Rückseite wiederum ist das Logo des galaktischen Imperiums zu sehen. Und selbst die Fernbedienung verweist auf das „Star Wars“-Universum. Ebenfalls ist die Galerie des LG OLED C2 mit Bildern zu „Star Wars“ gefüllt.

Zusätzlich tauscht LG den Standard-Cursor gegen ein Lichtschwert aus und passt weitere Details an der Benutzeroberfläche an. Bisher ist aber leider noch offen, wie viel diese spezielle Auflage des LG OLED C2 kosten wird. Auch die erhältliche Stückzahl ist offen. In den USA wird es nur 501 Exemplare dieses Modells geben. Klar ist, dass LG den OLED C2 in der Star Wars Edition nur mit 65 Zoll anbietet. Die reguläre Preisempfehlung der Standardversion steht bei 3.099 Euro. Da wird diese Limited Edition also sicherlich drüber liegen.

Am 6. Juni 2022 will LG auf einer dedizierten Website mehr zu diesem OLED-Fernseher mit 4K-Auflösung, HDR10, Dolby Vision und Dolby Atmos verraten. Technisch wird das Gerät sonst sicherlich identisch zum normalen LG OLED C2 sein – inklusive evo-Panel.

Wie die Kollegen von WinFuture erfahren haben, soll es bis zur Auslieferung aber noch etwas dauern. Bis zu ein Monat könne nach dem 6. Juni 2022 noch vergehen, bis der LG OLED C2 dann wirklich an die ersten Kunden geht. Wer sich ein Exemplar sichern möchte, sollte sicherlich schnell zuschlagen.

Quelle: LG Deutschland