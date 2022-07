Nvidia DLSS steht mittlerweile in über 200 Games zur Verfügung

Nvidias Upscaling-Technologie Deep Learning Super Sampling alias DLSS erfreut sich enormer Beliebtheit bei Entwicklern und Spielern. So kann das Verfahren, das auch auf Machine Learning setzt, Ergebnisse erzeugen, die teilweise der nativen Auflösung in nichts nachstehen. Nvidia hat nun den Meilenstein bekannt gegeben, dass über 200 bereits veröffentlichte Spiele / Apps DLSS verwenden. Zudem werden kommende Games wie „Warhammer 40.000: Darktide“ und „A Plague Tale: Requiem“ DLSS beanspruchen.

Es bleibt jedoch dabei, dass DLSS eine proprietäre Lösung ist, welche eine Grafikkarte von Nvidia voraussetzt. Daher kann DLSS z. B. auch nicht an aktuellen Spielekonsolen Verwendung finden. Auch die Grafiklösungen des Rivalen AMD sind ausgeschlossen. DLSS hilft in Spielen, durch die Reduzierung der nativen Rendering-Auflösung die Framerate nach oben zu schrauben. Dabei stehen in kompatiblen Spielen unterschiedliche Qualitätseinstellungen zur Wahl. Somit kann DLSS da Zünglein an der Waage sein, wenn es darum geht beispielsweise stabile 60 fps bei vollen Details bzw. mit Features wie Ray-Tracing zu erreichen.

Zum Vergleich: AMDs FSR steht derzeit bei rund 110 kompatiblen Spielen. Das ist ebenfalls beachtlich, denn FSR (Fidelity FX Super Resolution) wurde deutlich später nachgereicht. Kürzlich ging man da in die zweite und erheblich verbesserte Version. Der Vorteil der Lösung von AMD ist, dass es sich hier um eine offene Lösung handelt, die nicht an bestimmte Hardware gebunden ist. Noch können die Ergebnisse allerdings nicht mit DLSS mithalten.

Letzten Endes ist Konkurrenz immer gut für die Kunden und so bleibt zu hoffen, dass AMD und Nvidia ihre jeweiligen Technologien für verbessertes Upscaling noch lange weiter entwickeln.

