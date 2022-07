AMD Ryzen 7000 CPUs wohl bereits Anfang August

AMD lädt zu einem Webinar am 4. August ein, bei dem neue Mainboards mit dem Sockel AM5 vorgestellt werden sollen. Das ist soweit nicht ungewöhnlich, hat AMD den neuen CPU-Sockel doch bereits selbst präsentiert. Allerdings deutet AMD dabei an, dass die entsprechenden Ryzen 7000 CPUs bereits eingeführt sind. Das würde bedeuten, dass die neuen CPUs noch vor dem 4. August vorgestellt werden.

In der Einladung zum Webinar mit dem Titel „Exclusive Look at Partner Products: A Showcase of The New AM5 Motherboards“ heißt es wörtlich: „Der neue AMD AM5-Chipsatz unterstützt die kürzliche Markteinführung der Prozessoren der AMD Ryzen 7000-Serie und bietet Benutzern eine hohe Leistung beim Spielen, Erstellen und bei intensiven Rechenaufgaben. Die AM5-Plattform unterstützt DDR5-Speicher und PCIe 5.0 für den weltweit schnellsten NVMe-Speicher und bietet mehr Leistung, Leistung und Möglichkeiten als je zuvor.“

Die Formulierung „kürzliche Markteinführung der Prozessoren der AMD Ryzen 7000-Serie“ lässt erwarten, dass die neuen CPUs auf Basis der neuen „Zen 4“ Mikroarchitektur für die ebenfalls neue AM5-Plattform schon vor dem Webinar offiziell vorgestellt werden. Und das wiederum müsste dann noch vor oder am 4. August 2022 sein.

Während des Webinars sprechen Mitarbeiter von AMD-Partnern wie ASRock, MSI, Biostar, ASUS und Gigabyte. Diese werden ihre neuen Mainboards mit AMDs neuen X670 Extreme und X670 Chipsätzen präsentieren. Vom ebenfalls erwarteten B650 Chipset ist allerdings noch keine Rede.

