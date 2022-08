AMD Ryzen 7000: Start von Zen 4 und AM5 am 30. August 2022

AMD hat per Pressemitteilung bestätigt, dass die neuen Prozessoren der Reihe Ryzen 7000 auf Basis der Architektur Zen 4 am 29. August 2022 offiziell vorgestellt werden. Für uns in Deutschland wird es aber aufgrund der Zeitunterschiede bereits der 30. August 2022 sein. Am selben Tag wird man dann zwangsläufig auch die Plattform AM5 enthüllen. Der Livestream läuft allerdings nach hiesiger Zeit um 1:00 Uhr nachts.

Dabei werden die Geschäftsführerin Dr. Lisa S, Mark Papermaster (CTO und EVP) und auch weitere Verantwortliche bei AMD die Entwicklung der Zen-4-Prozessoren sowie der AM5-Plattform genauer beleuchten und aufschlüsseln. Sicherlich wird man da ausgiebig die technischen Vorteile betonen. Dazu gehören unter anderem auch Unterstützung für DDR5-RAM sowie PCI-Express 5.0.

AMD wird den Livestream über den hauseigenen YouTube-Kanal übertragen. Aktuell ist dort aber noch kein Stream angelegt. Wenige Stunden nach dem Event will man außerdem auf der Ryzen-Landing-Page den Stream nachträglich einbinden für diejenigen, die ihn nochmal Revue passieren lassen möchten.

Die neuen AMD Ryzen 7000 werden nach der Vorstellung am 30. August 2022 dann nach einigen Wochen im Handel verfügbar sein. Vermutlich dürfte das Ende September 2022 der Fall sein. Auch passende Mainboards sollten dann zu haben sein.

Quelle: AMD