Sicherheit von Samsung-Smartphones im Vergleich zu anderen Herstellern – Test und Vergleich

Die einfache Wahrheit – abgesehen von Stammeszugehörigkeit und Marketinggenialität – ist, dass sowohl iPhones mit iOS als auch Smartphones mit dem Android-Betriebssystem gute und schlechte Seiten haben. Und um die Sache noch komplizierter zu machen, sagt der Vergleich von Betriebssystemen allein nicht viel aus.

Bei iPhones sind das Betriebssystem und die Hardware eng miteinander verbunden. Bei Android-Telefonen sieht das anders aus. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Android-Smartphone-Modellen sind so groß, dass der Vergleich zwischen dem iPhone 13 und einem exzellenten, preiswerten Android-Smartphone wie dem Moto G Power aus dem Jahr 2020 einem Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen gleichkommt. Ein besserer aktueller Vergleich wäre das Galaxy S21 oder das brandneue Samsung Galaxy S22.

Wenn wir also diese Wahl abwägen, betrachten wir das Betriebssystem und berücksichtigen die Unterschiede zwischen den Telefonmodellen. Sie können diese beiden Telefonsysteme nicht vergleichen, ohne die Hardware-Unterschiede zu berücksichtigen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Apple- und Android-Telefone in Bezug auf einige wichtige Aspekte des Smartphone-Erlebnisses abschneiden:

1. Benutzerfreundlichkeit

Die Leute sagen gerne, dass Apple-Produkte „einfach funktionieren“. Es ist sicherlich wahr, dass die iOS-Oberfläche einfach zu bedienen ist. Aber das gilt auch für die Android-Oberfläche. Ehrlich gesagt, wenn Sie das eine bedienen können, werden Sie auch mit dem anderen keine Probleme haben.

Sicher, vor langer Zeit, als das iPhone auf den Markt kam und Windows Mobile und Nokia Symbian-Telefone die Konkurrenz waren, hat das iPhone sie weggeblasen. Das war damals. Heute sieht es anders aus.

Heute sind alle Telefonschnittstellen besser als damals und einfacher zu bedienen. Der entscheidende Unterschied ist die Kontrolle. Bei Android-Smartphones haben Sie viel mehr Kontrolle über Ihr Telefon und seine Anwendungen als bei Apple-Telefonen. Ich mag Kontrolle. Wenn Sie mit dem zufrieden sind, was Apple Ihnen bietet – das ist Ihr Startbildschirm; fügen Sie ein Foto hinzu, wenn Sie individuell sein wollen – schön für Sie, aber ich mag es, wenn ich mein Telefon so einrichten kann, wie ich es möchte. Bei Android-Telefonen kann ich das tun.

2. Passform, Verarbeitung und Preis

iPhones sind wunderschön. Vielen Dank, Jony Ive.

Android-Handys? Nun, sie unterscheiden sich. Sehr stark.

Einige – wie die Spitzenmodelle Samsung Galaxy S21 und Samsung S22 – sind genauso attraktiv wie das iPhone 13. Apple kontrolliert jeden Schritt des Herstellungsprozesses und stellt so sicher, dass die iPhones eine hervorragende Passform und Verarbeitung haben. Aber das tun die führenden Hersteller von Android-Handys auch. Dennoch sind einige Android-Handys einfach nur hässlich.

Das liegt zum Teil daran, dass Apple ausschließlich Luxustelefone herstellt. Ein billiges iPhone wird es nie geben. Wenn Sie nicht viel Geld für ein iPhone ausgeben wollen, bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, ein gebrauchtes Gerät zu kaufen.

Aber wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie Ihr Handy, egal wie schön es aussieht, wahrscheinlich hinter einer Hülle verstecken werden, wenn Sie es sicher aufbewahren wollen. Und das sollten Sie auch: Eine Handyhülle schützt Ihr teures Telefon, und das ist auch nötig.

Anständige Android-Telefone gibt es schon für weniger als 300 Euro. Sie sind vielleicht nicht die schönsten Telefone, aber in einer Hülle sehen sie genauso aus und erfüllen ihren Zweck zu einem Bruchteil des Preises eines iPhones.

Das gleiche gilt auch für die etwas abgespecktere Version des Galaxy S20 FE.

3. Geschlossene vs. offene Systeme

Das iPhone bleibt so proprietär wie eh und je. Wenn Sie nichts in Ihrer Tasche haben wollen, was Sie nicht bei Apple kaufen können, ist das in Ordnung. Aber bedenken Sie, dass Sie für immer und ewig an das Apple-Software-Ökosystem gebunden sein werden, solange Sie ein iPhone besitzen. Wenn Apple also mit Epic, dem Hersteller des beliebten Spiels Fortnite, darüber streitet, wie man für das Spiel bezahlen kann, sind Ihre Möglichkeiten, das Spiel zu kaufen oder zu spielen, stark eingeschränkt.

Android ist eine Open-Source-Software. Außerdem werden alternative Anwendungen viel eher akzeptiert.

Außerdem portiert Apple seine Anwendungen nicht auf Android und wird dies wahrscheinlich auch nie tun. Die größte und nervigste dieser iPhone-spezifischen Anwendungen ist iMessage. Es ist mit anderen Nachrichtensystemen nicht kompatibel. Ja, man kann SMS-Nachrichten an Android-Texting-Apps senden, aber dabei gehen viele Funktionen verloren, die die Nutzer an der Übersetzung schätzen.

Es gibt noch viel mehr Punkte die wir nennen könnten, am Ende entscheiden Sie jedoch selbst, was Ihnen besser zusagt.

Sollten Sie weitere Fragen haben, so ist das Experten Team für Sie da und hilft Ihnen bei der richtigen Auswahl.