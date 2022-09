LG OLED Flex: Biegsamer Gaming-TV mit HDMI 2.1 und G-Sync

LG bringt mit dem LG OLED Flex einen interessanten Gaming-Fernseher auf den Markt, der im Grunde zwischen TV und Monitor steht. Das Display kommt auf 42 Zoll Diagonale und legt eine 4K-Auflösung an. Das Besondere ist, dass der Bildschirm biegsam ist. Auf Knopfdruck kann die Krümmung in zwei Settings gewechselt werden. Alternativ lässt sich der Screen manuell in 20 Stufen verbiegen. Somit kann der LG OLED Flex sowohl komplett flach als auch mit 900R-Krümmung Verwendung finden.

Der LG OLED Flex (LX3) nutzt ein aktuelles evo-Panel mit gesteigerter Leuchtkraft und bietet eine Reaktionszeit von 0,1 ms sowie geringen Input-Lag. Als Chip dient der Alpha 9 Gen 5. Eine Beschichtung soll Reflexionen und Spiegelungen minimieren. Für mehr Ergonomie ist der Ständer um 140 mm in der Höhe verstellbar und der TV auch neigbar. Dank Game-App bietet der LX3 Custom-Screensaver und vorinstallierte App-Shortcuts für etwa Twitch und YouTube. Im Multi-View-Modus ist es sogar möglich, Inhalte von mehreren Zuspielern gleichzeitig anzuzeigen – also etwa ein Spiel und parallel ein YouTube-Video.

Lautsprecher mit 40 Watt sind ebenfalls an Bord und auch Support für Dolby Atmos darf nicht fehlen. Für HDMI 2.1. mit ALLM, VRR, 4K bei 120 Hz sowie Nvidia G-Sync und AMD FreeSync Premium ist man auch bereit. Wie das bei einem Gaming-Bildschirm nicht fehlen darf, so bindet man an der Rückseite eine RGB-Beleuchtung ein. Diese passt ihre Farben sogar Audio und Video an. Aus 5 Modi lässt sich da wählen. Wer Interesse hat, kann den neuen LG OLED Flex auf der IFA 2022 in Berlin bereits ansehen. Er soll noch 2022 in den Handel kommen, der Preis ist jedoch noch offen.

Quelle: LG