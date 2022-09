Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: Erste Gerüchte zum High-End-SoC

Qualcomm wird Ende des Jahres natürlich wie immer neue SoCs vorstellen, die dann in den Smartphones des nächsten Jahres landen. Konkret sollte der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 als neues Flaggschiff seinen Einstand geben. Nun gibt es Gerüchte, die dem Chip eine besonders leistungsfähige Variante nachsagen, die Taktraten von bis zu 3,5 GHz erreiche.

Angeblich erscheine der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 deswegen in zwei verschiedenen Versionen. Zu vermuten ist, dass der Hersteller da schlichtweg im Werk die leistungsfähigsten Chips gesondert behandelt. Denn da kommt es schon bei der Produktion stets zu Abweichungen in den maximal möglichen Taktraten. Das kennen wir ja auch aus dem PC-Segment: Unterschiedliche Prozessoren der gleichen Serie bergen in der Regel abweichendes Übertaktungspotenzial.

Zuletzt hatte Qualcomm die Mittelklasse-Chips Snapdragon 6 Gen 1 und Snapdragon 4 Gen 1 präsentiert. Doch der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 wird eben eine gänzlich neue Generation einläuten. Angeblich entstehe er bei TSMC im 4-Nanometer-Verfahren. Klar, dass der Prozessor in künftigen Smartphone-Flaggschiffen diverser Hersteller wie Samsung, Xiaomi, OnePlus und mehr werkeln wird.

Quelle: Digital Chat Station (Weibo)