MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OCV1: Revision mit reduziertem Stromverbrauch

MSI hat seine GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OCV1 ohne viel Tamtam auf den Markt gebracht. Der Zusatz „V1“ am Ende kennzeichnet hier eine Revision. Die bringt mehr mit sich, als man es von einem kleinen Refresh erwarten sollte. So ist der Stromverbrauch von maximal 130 auf nur noch 115 Watt gesunken. Im selben Atemzug hat MSI den zusätzlichen Stromanschluss ausgewechselt. Dieser benötigt jetzt nur noch 6 statt 8 Pins.

Diese Grafikkarte ist im Übrigen natürlich weiterhin ein Einstiegsmodell und eher auf 1080p-Gaming ausgelegt. Als Basis dient die GPU GA107 mit 2.560 CUDA-Cores. Des Weiteren bietet die MSI GeForce VENTUS 2X 8G OCV1 8 GByte VRAM mit 14 Gbps und einer 128-bit-Anbindung.

Ein reduzierter Stromverbrauch ist natürlich immer willkommen. Dazu werden Neukäufer der GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OCV1 von MSI also sicherlich nicht „Nein“ sagen. Vermutlich wird es auch von anderen Herstellern bald derlei Abwandlungen geben. Wer also Interesse an einer Nvidia GeForce RTX 3050 hat, sollte sich vielleicht in nächster Zeit das jeweilige Datenblatt des Herstellers etwas genauer ansehen.

Quelle: MSI