AMD Radeon RX 6750 GRE: Neue Grafikkarte für OEM-Systeme

AMD hat mit der Radeon RX 6750 GRE eine neue Grafikkarte präsentiert, die in zwei Versionen auf den Markt kommt. Während sie in Asien auch separat zu haben sein wird, kommt sie in Europa wohl primär in Komplettsystemen zum Einsatz. Die beiden Ableger unterscheiden sich schon durch den VRAM. Ein Modell bietet 10, das andere 12 GByte. Bedauerlicherweise weicht die Technik aber noch weiter ab, was man an der Namensgebung leider nicht ohne Weiteres erkennen kann.

So nutzt die AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB eine Speicheranbindung mit 160-bit, während es bei der AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB 192-bit sind. Auch die Anzahl der Shadereinheiten weicht z. B. ab. So bietet die höherwertige Variante 40 Compute Units, 40 RT Accelerators und 96 MByte Infinity Cache. Bei der 10GB-Version sind es 26 CUs, 36 RTAs und nur 80 MByte Infinity Cache. Dadurch ergibt sich auch ein abweichender Strombedarf, wie folgene Darstellung von AMD zeigt.

Grundlegend soll die Radeon RX 6750 GRE 10GB 269 US-Dollar kosten. Die Radeon RX 6750 GRE 12GB wechselt wiederum für 289 US-Dollar den Besitzer. Bisher sind die beiden AMD-Grafikkarten nur für China bestätigt. Schon alleine, weil AMD die Preise in US-Dollar angibt, ist aber eine internationale Veröffentlichung sehr wahrscheinlich. Zumal Partner wie PowerColor, Saphhire und XFX eigene Modelle planen.

