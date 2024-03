Zukunft der Computerhardware: Trends, die Anleger kennen sollten

Wie unsere Zukunft genau aussehen wird, ist nicht leicht zu sagen, doch eines ist sicher: Sie wird viel Rechenpower benötigen. Da viele – wenn nicht sogar alle – unserer Lebens- und Arbeitsbereiche von digitalen Hilfsmitteln abhängig sind, benötigen wir die entsprechende Hardware, die im Hintergrund unsere Geräte steuert. Da der Hunger nach Hardware nicht abnehmen, sondern immer größer werden wird, bieten sich hier auch für Investoren riesige Chancen, finanziell von Hardwaretrends zu profitieren. Hier 3 Zukunftstrends, die das Potenzial haben, unser Leben kräftig umzukrempeln.

Trend #1: Künstliche Intelligenz und ihr Hunger nach Hardware-Power

Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, warum einige Nasdaq 100-Unternehmen wie Microsoft und Alphabet (Google) Milliardensummen in die Weiterentwicklung dieser Technologie investieren.

KI-Modelle sind komplexe Software-Gebilde, die Unmengen an Daten im Bruchteil von Sekunden verarbeiten. Dazu ist eine hohe Rechenpower erforderlich, die von der Hardware bereitgestellt werden muss. Herkömmliche CPUs und GPUs, die wir als Normalverbraucher in unseren Heim- und Arbeits-PCs verbauen, stoßen hier schnell an ihre Grenzen.

Aus diesem Grund wird die Entwicklung von auf KI zugeschnittenen Recheneinheiten immer wichtiger. Eine große Rolle in diesem Bereich spielt die Entwicklung spezieller ASICs (Application-specific integrated circuits) sowie FPGAs (field-programmable gate arrays). Ein bekanntes Unternehmen, das in diesem Bereich führend ist, ist zum Beispiel NVIDIA. Für Anleger lohnt es sich, den KI-Markt und die darauf vertretenen Player genau zu beobachten, denn KI ist eine Technologie mit hohem Zukunftspotenzial.

Trend #2: 5G-Netzinfrastruktur

In Deutschland haben bisher 95% der Bevölkerung Zugang zum 5G-Netz – Tendenz steigend. Überall auf der Welt wird das 5G-Netz ausgebaut, da die Bandbreite des 4G-Netzes an ihre Grenzen stößt. Im Gegensatz zum 4G-Netz, welches eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 500 Mbit/s bietet, sind im 5G-Netz Geschwindigkeiten bis zu 10Gbit/s möglich.

Im 5G-Netz kann also eine größere Menge an Daten auf einmal übertragen werden. Nicht nur wird es damit möglich, auch unterwegs Filme in UHD-Qualität zu streamen, sondern auch in vielen anderen Bereichen sind unterschiedliche Anwendungsfälle denkbar, zum Beispiel:

Vernetztes Fahren (Car-to-Car-Kommunikation) für mehr Sicherheit und Effizienz im Straßenverkehr (z.B. Staumeldungen und Routenupdates in Echtzeit)

Intelligente Logistiksysteme zur effizienten Transport- und Routenplanung für den Gütertransport

Smart Farming im Landwirtschaftsbereich mittels Analysesensoren, die Informationen zur Bodenbeschaffenheit und -temperatur in Echtzeit liefern und einen optimalen Dünge- und Erntezyklus ermöglichen

Ersatz für Glasfasernetze für einen schnellen Zugang zum Internet

Da es so viele verschiedene Anwendungsbereiche für die 5G-Technologie gibt, wird sie genau wie die Künstliche Intelligenz unser Leben mitprägen und einige Bereiche sogar komplett neugestalten. Wer hier in Unternehmen investiert, die Hardwarekomponenten für die 5G-Infrastruktur produzieren und entwickeln, investiert in eine Zukunftstechnologie.

Trend #3: Halbleitertechnologie

Ohne die Halbleitertechnologie sähe unsere Welt sowie die Art und Weise wie wir miteinander kommunizieren und interagieren komplett anders aus. Halbleiterkomponenten sind in allen modernen Geräten verbaut, da auf dieser Technologie sämtliche Microchip-Architekturen aufgebaut sind.

Unternehmen, die in der Chipentwicklung und -fertigung tätig sind (z.B. TSMC in Taiwan) verschieben die Grenzen des Möglichen immer weiter, indem sie leistungsfähigere Chiparchitekturen entwerfen, die auf immer kleineren Räumen Platz finden. Die Halbleitertechnologie ist sozusagen das Fundament, auf welchem viele andere Technologien aufbauen, und die diese erst möglich macht.

Für Anleger, die in diesem Bereich investieren wollen, lohnt es sich, nicht nur direkt Halbleitertechnikunternehmen im Auge zu behalten, sondern auch den Rohstoffmarkt. Zur Fertigung von Halbleitern werden nämlich natürliche Ressourcen benötigt, zum Beispiel Silizium, Germanium und Lithium, sowie seltene Erden wie Neodym und Molybdän. Unternehmen, die diese Rohstoffe fördern, können ebenfalls eine interessante Investitionsmöglichkeit darstellen.

Weltweiter Hardwarehunger kein Garant für Rendite – Darum ist Risikostreuung wichtig

Die oben vorgestellten Trends sind nur drei von sehr vielen, die zukünftig disruptiv in unseren Lebensalltag eingreifen und diesen für immer verändern können. Anleger, die in Zukunftstrends investieren, können deshalb mit ordentlichen Renditen oder Dividenden rechnen – sofern sie auf das richtige Pferd gesetzt haben.

Ob sich eine Technologie tatsächlich langfristig durchsetzen wird, vermag nämlich niemand zu sagen. Es ist deshalb unabdingbar, dass Investoren nicht ihr ganzes Kapital in nur eine Technologie investieren, sondern in mehrere, um das Risiko zu streuen.

Wer diesen Ratschlag befolgt, Hardware- und Zukunftstrends mitverfolgt und die Entwicklung seines Portfolios im Auge behält, hat die besten Chancen, finanziell von der digitalen Zukunft zu profitieren.