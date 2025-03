Nvidia GeForce RTX 50: Grafikkarten mit zu wenigen ROPs werden als B-Ware verkauft

Wir hatten darüber berichtet, dass im Handel einige defekte Exemplare der GeForce RTX 50 zu finden sind. Diese verfügen nicht über die korrekte Anzahl an ROPs, sodass die Leistung in der Praxis geringer ist, als vorgesehen. Davon sind Modelle wie die Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080 und GeForce RTX 5090 betroffen. Das gilt sowohl für Desktop- als auch für Notebook-GPUs. Betroffene können ihre Grafikkarten über den jeweiligen Händler oder auch Hersteller austauschen lassen. Doch jetzt gibt es eine überraschende Wendung.

So hat der Händler Alternate damit begonnen, einige betroffene Modelle als B-Ware zu verkaufen. Diese sind dann mit dem Hinweis versehen, dass es sich um Grafikkarten mit reduzierter ROP-Anzahl handelt. Der Käufer weiß also, worauf er sich einlässt. Beispielsweise bietet man auf diese Weise die Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC an. Sie wird mit dem Hinweis vertrieben: „Es sind nur 168 ROPs aktiviert.“

Der ausgerufene Preis liegt immer noch sehr hoch, denn die eigentliche Preisempfehlung einer vollwertigen GeForce RTX 5090 liegt bei 2.329 Euro. Es ist also stark anzuraten, lieber auf eine bessere Verfügbarkeit zu warten, statt ein beschnittenes Modell zum überhöhten Preis zu erwerben.

Update – Statement von Alternate:

Inzwischen hat uns eine Stellungnahme des Händlers erreicht:

„Die besagte Grafikkarte wurde von einem Kunden gekauft und an uns retourniert. Bei einer Rücksendung von Ware wird diese bei uns geprüft. Hierbei ist festgestellt worden, dass bei der Karte nur 168 ROPs aktiviert sind. Aufgrund dieses „Teil-Defekts“ wurde der Artikel dann als B-Ware deklariert und mit dem entsprechenden Hinweis versehen.

Die Karte hätte jedoch mit dem Fehler nicht mehr verkauft werden dürfen. Deshalb war der Fehler auch nicht in der Abwertungstabelle für B-Ware hinterlegt, sodass zudem ein zu hoher B-Ware-Preis angezeigt wurde. Es handelt sich hier keineswegs um eine böse Absicht, Täuschung oder Ähnliches. Einige interne Prozesse laufen automatisch, wo Fehler passieren können. Wir haben die besagte Grafikkarte selbstverständlich aus dem Verkauf genommen.“

Am Ende hat es sich also um einen Fehler gehandelt und die Nvidia GeForce RTX 50 mit weniger ROPs sollen auch nicht als B-Ware weiter verkauft werden.

Quelle: Hardwareluxx