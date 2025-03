Nvidia GeForce RTX 50: Angeblich auch Notebook-GPUs mit fehlenden ROPs

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass bei einigen GeForce RTX 50, betroffen sind sowohl die GeForce RTX 5090, 5080 als auch 5070 Ti, ROPs ab Werk fehlen. Dadurch sinkt natürlich die Leistung der Grafikkarten. CPU-Z kann dies mittlerweile erkennen, damit möglichst unkompliziert auch für Laien ersichtlich ist, ob sie eine Reklamation vornehmen sollten. Jetzt sind neue Berichte aufgetaucht, laut denen auch die Notebook-GPUs betroffen sind.

Allerdings hat Nvidia jene Behauptungen dementiert. Schenkt man also dem Hersteller Glauben, dann soll bei den Laptops alles im Reinen sein. In der Vergangenheit hatte Nvidia klargestellt, dass es sich zudem nicht um ein weit verbreitetes Problem handele. Nur ca. 0,5 % der Chips sollen mit fehlenden ROPs in die Auslieferung gegangen sein. Betroffene Grafikkarten verlieren allerdings je nach Szenario bis zu ca. 15 % an Leistung. Wer so ein problematisches Exemplar erwischt hat, sollte einen Umtausch anstreben. Ob jedoch zeitnah Ersatzlieferungen möglich sind, steht in den Sternen.

In Bezug auf Notebooks erklärt Nvidia jedenfalls, man habe sich mit seinen Partnern abgesprochen. Es sollen keine Exemplare mit defekten GPUs bzw. fehlenden ROPs in die Auslieferung gehen. Dies stelle man durch zusätzliche Tests sicher. Allerdings könne sich vereinzelt die Auslieferung der Notebooks dadurch verzögern. Viele Modelle werden daher statt im März erst im April 2025 in den Handel gehen.

