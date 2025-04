Apple Vision Pro 2 mit mehr Leistung zu niedrigerem Preis?

Angeblich soll die kommende Apple Vision Pro 2 noch 2025 auf den Markt kommen. Das kommende Mixed-Reality-Headset soll angeblich nicht nur mehr Leistung mitbringen, als das Vorgängermodell, sondern auch preisgünstiger ausfallen. Obendrein soll es auch effizienter arbeiten, was für einen kleineren Akku-Pack bzw. längere Laufzeiten sorgen könnte.

Als Herzstück der Apple Vision Pro 2 soll ein kommender M5-Chip dienen. Dieser wird dann selbstverständlich auch in Macs / MacBooks seinen Platz finden. Die aktuelle Apple Vision Pro setzt noch auf den M2-Prozessor. Dabei rechnet man auch damit, dass Apples zweites Mixed-Reality-Headset leichter ausfallen wird. Konkrete Angaben stehen da aber noch nicht im Raum.

Für Apple könnte es allerdings durchaus schwierig werden, die Apple Vision Pro 2 günstiger zu machen als das 3.999 Euro teure Vorgängermodell. Denn der Handelskrieg zwischen den USA und China intensiviert sich. Und Apple lässt das Gros seiner Produktion nun einmal in China laufen. Ob so eine Preissenkung also gelingen kann, ist schwer zu sagen und hängt auch stark vom weiteren Verhalten bzw. der Zollpolitik der Regierungen ab.

Angeblich plant Apple auch eine abweichende Vision Pro, die nicht mehr als Standalone-Gerät fungieren soll, sondern als Accessoire für Macs. Diese kabelgebundene Version soll sich allerdings mehr an Geschäftskunden und professionelle Anwender richten.

Quelle: Bloomberg