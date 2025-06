Xiaomi Mix Flip 2: Neues Foldable startet durch

Xiaomi hat heute in China sein neues Foldable Mix Flip 2 vorgestellt. Ob dieses Gerät auch nach Europa kommen könnte, ist derzeit leider ungewiss. Es handelt sich dabei um ein durchaus interessantes Smartphone im Klapp-Stil, vergleichbar mit dem Samsung Galaxy Z Flip6. So sitzt hier auch an der Außenseite ein AMOLED-Display. Dieses kommt auf 4,01 Zoll Diagonale bei einer Auflösung von 1.392 x 1.208 Pixeln und einer Bild- und Touch-Abtastrate von jeweils 120 Hz. So lassen sich etwa Benachrichtigungen oder die Uhrzeit ablesen, ohne das Haupt-Display bemühen und das Smartphone öffnen zu müssen.

Das Xiaomi Mix Flip 2 beherbergt im ausgeklappten Zustand noch einen zweiten AMOLED-Bildschirm mit abermals 120 Hz Bildwiederholrate und einer Touch-Abtastrate von sogar 300 Hz. Hier beträgt die Diagonale 6,86 Zoll Diagonale bei einer Auflösung von 2.912 x 1.224 Pixeln. Beide Bildschirme werden im Übrigen bis zu 3.200 Nits hell, was für eine gute Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung spricht. Das innere Haupt-Display beherrscht dazu noch HDR10, HDR10+ und Dolby Vision.

Das Xiaomi Mix Flip 2 verwenden den Qualcomm Snapdrgon 8 Elite als Chip und stellt diesem bis zu 16 GByte LPDDR5X-RAM und bis zu 1 TByte UFS-4.1-Speicherplatz zur Seite. Als Betriebssystem dient Android 15 mit HyperOS 2 als Oberfläche. Zur Ausstattung gehört auch ein Akku mit 5.165 mAh, der kabelgebunden mit 67 Watt und kabellos mit 50 Watt auflädt. Auch Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos sind vorhanden.

Was die Kameras betrifft, so wäre da einerseits die innere Selfie-Cam mit 32 Megapixeln. Außen sitzt dann die Dual-Hauptkamera mit Leica-Branding und zweimal 50 Megapixeln für Weitwinkel (OIS) und Ultra-Weitwinkel. Das Xiaomi Mix Flip 2 misst laut Hersteller ausgeklappt 166,89 x 73,8 x 7,57 mm und zusammengeklappt dann 86,13 x 73,8 x 15,87 mm. 199 g wiegt das Foldable, welches freilich auch moderne Schnittstellen wie 4G / 5G, Dual-SIM, USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC und GPS mitbringt.

In China kostet das Xiaomi Mix Flip 2 umgerechnet in der Einstiegsausstattung mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz ca. 715 Euro. Zur Auswahl stehen die Farben Gold, Muschelweiß, Lila und Grün. Ob das Foldable auch in Deutschland erscheinen könnte, steht aktuell noch in den Sternen.

Quelle: Xiaomi