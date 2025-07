Intel will Hyper-Threading zurückbringen in CPUs

Intel-Chef Lip-Bu Tan hat nicht nur die Chipfabrik in Magdeburg gestrichen und massive Entlassungen angekündigt, sondern will auch die Produktstrategie ändern. In einem jetzt auch veröffentlichten Brief an die Mitarbeiter bezeichnet er die Abkehr von Hyper-Threading als Fehler, der den Prozessoren einen Wettbewerbsnachteil verschafft habe. Künftig wird diese Technik wiederkommen.

Zur Erinnerung: Intel hatte Simultaneous Multi-Threading (SMT) bereits 2002 unter dem Eigennamen Hyper-Threading mit dem Pentium 4 mit 3,06 GHz eingeführt. Damit können Betriebssysteme und Software zwei Threads pro CPU-Kern parallel verarbeiten. Diese Technik hat AMD in den Jahren darauf ebenfalls eingeführt. Nachdem Intel seine Prozessoren zunächst auf eine Hybrid-Architektur umgestellt hatte und damit nur noch die Performance-Kerne SMT unterstützen, während die Effizienzkerne ohne SMT kommen, hat der Konzern letztes Jahr Hyper-Threading für Lunar Lake komplett abgeschafft. Neben diesen Mobilprozessoren sind aber auch die aktuellen Core Ultra Desktop-CPUs (Arrow Lake-S) davon betroffen, die ebenfalls kein SMT mehr bieten. Selbst die Performance-Kerne (Lion Cove) der Intel Core Ultra 200S CPU-Serie unterstützen kein Hyper-Threading mehr, sodass etwa ein Core Ultra 9 285K mit seinen insgesamt 24 Kernen auch nur 24 Threads gleichzeitig bearbeiten kann.

In der Nachricht an seine Mitarbeiter kündigte Lip-Bu Tan nun an, dass SMT wieder einführt wird. Das soll dabei helfen, Performance-Lücken zu schließen. Allerdings hat der Intel-Chef dies im Zusammenhang mit Rechenzentrum-CPUs erwähnt, sodass unklar bleibt, ob dies auf künftige Xeon-Prozessoren beschränkt oder auch für Desktop- und Mobil-CPUs zurückgebracht wird.

Die nächste Generation von Desktop-Prozessoren (Codename: Nova Lake) wird definitiv ohne Hyper-Threading kommen. Obwohl die Markteinführung erst für das nächste Jahr geplant ist, dürfte die Entwicklung bereits zu weit fortgeschritten oder abgeschlossen sein, um derart signifikante Änderungen an der Architektur ändern zu können. Man darf gespannt sein, ob eventuell der Nachfolger von Nova Lake SMT unterstützen wird.

Zwar war Hyper-Threading bei PC-Spielen nicht immer leistungsfördernd, aber schließlich ist es immer besser, wenn eine nützliche Funktion angeboten wird, die in speziellen Fällen abgeschaltet werden kann oder einfach nicht genutzt wird.

Quelle: Intel