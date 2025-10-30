Apple: Was kann der neue M5 Chip?

Nach Tagen voller Spekulationen hat Apple den Vorhang gelüftet: Das Unternehmen hat offiziell das neue MacBook Pro mit M5 Chip vorgestellt. Schon zuvor hatte Marketingchef Greg „Joz“ Joswiak auf X (ehemals Twitter) einen vielsagenden Teaser geteilt, der die Vorfreude auf die neue Generation befeuerte. Jetzt ist klar: Das MacBook bleibt äußerlich vertraut, bringt aber im Inneren deutliche Verbesserungen mit sich.

Verkaufsstart, Farben und Preise

Das neue MacBook Pro mit M5 Prozessor wird in Deutschland zu einem Preis ab 1.799 Euro zu haben sein. Die Käufer können zwischen den beiden klassischen Farbvarianten Space Schwarz und Silber wählen. Wer auf ein eher ausgefallenes Design wie beim iPhone 17 Pro Max gehofft hat, hier gibt es ein kräftiges Orange, wird allerdings enttäuscht: Beim MacBook setzt Apple nämlich weiterhin auf Zurückhaltung.

Die Vorbestellungen laufen bereits über den Apple Online Store, auch ausgewählte Händler wie Amazon bieten das MacBook Pro an. Die Auslieferung hat mit 22. Oktober begonnen. Damit bringt Apple die neue Generation pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt.

Der brandneue Apple M5 Chip, der mit einer 10 Kern-CPU und einer ebenso starken 10 Kern-GPU arbeitet, stellt das Herzstück dar. Das Gerät wird standardmäßig mit einem 16 Gigabyte großen Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte SSD ausgeliefert, kann aber bis zu 32 GByte RAM und 4 TByte Speicherplatz erweitert werden. Laut Apple ist das neue Modell nicht nur deutlich schneller, sondern auch wesentlich sparsamer im Energieverbrauch.

Bekanntes Design trifft auf bewährte Qualität

Äußerlich bleibt Apple seinem bisherigen Stil zu 100 Prozent treu. Das Gehäuse besteht weiterhin aus hochwertigem Aluminium und zeigt sich in der typischen klaren Formensprache. Wer also auf ein Redesign gehofft hat, muss sich gedulden. Größere Änderungen werden erst im kommenden Jahr erwartet. Dann soll auch das neue OLED-Display eingeführt werden.

Mit dem 14,2-Zoll großen Liquid Retina XDR Display gibt es ein weiteres Highlight. Mit einer Auflösung von 3024×1964 Pixeln und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1600 Nits liefert es brillante Farben, ein tiefes Schwarz und präzise Kontraste. Hier setzt Apple neuerlich auf die Mini LED-Technologie, die auch für HDR Inhalte optimiert ist.

Die Ausstattung kann sich ebenfalls sehen lassen: Drei Thunderbolt-4-Anschlüsse, ein HDMI-Port, ein SDXC-Kartenleser, ein 3,5-mm-Klinkenanschluss und der bewährte MagSafe-3-Ladeport sind an Bord. Apple hat zudem für Videokonferenzen eine 12 Megapixel-Kamera mit Center Stage eingebaut, flankiert von sechs Lautsprechern und drei Mikrofonen, die für einen klaren Sound sorgen sollen.

Im Netzwerkbereich unterstützt das neue Modell Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4, was schnellere und stabilere Verbindungen möglich macht. Obwohl sich die Leistung deutlich verbessert hat, verspricht Apple eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden bei der Videowiedergabe.

M5 Chip sorgt für mehr Tempo und Effizienz

Die eigentliche Revolution des MacBooks findet aber im Inneren statt. Der M5 Chip ist laut Apple nicht nur leistungsfähiger als sein Vorgänger, sondern auch energieeffizienter. Das Unternehmen spricht etwa von einer 1,2-fachen Steigerung bei der CPU-Leistung und einer 1,6-fachen Verbesserung der Grafikleistung im Vergleich zum Prozessor M4.

Damit soll das neue MacBook Pro selbst anspruchsvollste Aufgaben mühelos bewältigen können. Angefangen von professioneller Videobearbeitung, über 3D-Modellierung bis zu datenintensiven Anwendungen. In Kombination mit der verbesserten Kühlung bleibt das Gerät zudem auch unter Last leise und stabil.

Obwohl Apple hier neue Maßstäbe setzt, müssen sich all jene gedulden, die auf noch mehr Power gehofft haben. Laut Berichten werden die Varianten mit M5 Pro und M5 Max erst Anfang 2026 erscheinen. Diese Modelle sollen in erster Linie professionelle Anwender ansprechen, die regelmäßig mit 8K-Videomaterial, komplexen Simulationen oder mehreren externen Monitoren arbeiten.

Evolution statt Revolution

Apple bleibt mit dem neuen MacBook Pro M5 seiner Linie treu. Äußerlich vertraut, im Inneren findet aber die konsequente Weiterentwicklung statt. Das Gerät verbindet die bewährten Materialien mit modernster Technik und richtet sich klar an jene Nutzer, die Wert auf Leistung, Zuverlässigkeit und ein ausgereiftes Ökosystem legen.

Auch wenn es keine große Designänderungen gibt oder spektakuläre Farbtöne ausbleiben, überzeugt das Notebook aber mit substanziellen Verbesserungen, die unter der Haube stattgefunden haben. Die Kombination aus gesteigerter Rechenleistung, längerer Akkulaufzeit und besserer Effizienz zeigt, dass Apple seine Produktstrategie konsequent auf Stabilität und Qualität ausgerichtet hat.

Das MacBook Pro mit M5 Chip ist am Ende weit weg von einer Revolution, aber es handelt sich um eine durchdachte Weiterentwicklung.