Poco Pad X1: Neues Tablet mit dem Snapdragon 7+ Gen 3

Xiaomis Marke Poco hat ein neues Tablet für den internationalen Markt präsentiert: das Poco Pad X1. Dieses Modell verwendet ab Werk leider noch Android 15 als Betriebssystem mit der Oberfläche HyperOS 2. Dafür kann es mit dem Chip Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 8 GByte LPDDR5X-RAM und 512 GByte UFS-4.0-Speicherplatz punkten. Das LC-Display mit 11,2 Zoll Diagonale im Format 3:2 löst mit 3.200 x 2.136 Pixeln auf und erreicht adaptive 144 Hz Bildwiederholrate.

Laut Poco wird der Bildschirm des Poco Pad X1 bis zu 800 Nits hell und beherrscht auch HDR bzw. Dolby Vision. Für den Multimediagenuss sind auch vier Lautsprecher mit Dolby Atmos verbaut. In Sachen Verarbeitung setzt man auf ein Unibody-Gehäuse aus Aluminium. Zudem ist ein Akku mit 8.850 mAh verbaut, der mit 45 Watt wieder aufgeladen werden kann. Vorne sitzt am Tablet eine Selfie-Kamera mit 8 Megapixeln, an der Rückseite wiederum eine mit 13 Megapixeln.

Das Poco Pad X1 wiegt ca. 500 g und misst ca. 252,22 x 173,42 x 6,18 mm. Die üblichen Schnittstellen wie USB-C, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, Infrarot und Co. sind natürlich ebenfalls dabei. Optional bietet Xiaomi bzw. Poco auch noch ein passendes Keyboard und einen Stylus namens Focus Pen an. Letzterer verfügt über 8.192 Druckstufen.

Das Poco Pad X1 dürfte auch in Europa bzw. Deutschland auf den Markt kommen. Der Preis könnte sich um die 400 bis 450 Euro bewegen.

Quelle: Poco