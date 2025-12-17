AMD bringt Low-Power-Modell der Radeon RX 9060 XT

AMD hat dem eigenen Grafikkartensortiment ohne große Ankündigung ein neues Modell spendiert. Die bislang unbekannte Radeon RX 9060 XT LP ist seit Kurzem auf der Website des Herstellers zu finden, wobei unklar ist, in welchen Märkten und Regionen sie zu welchen Preisen erhältlich sein wird. AMD betont den „geringeren Stromverbrauch“ dieses Modells, nennt aber keine Taktraten.

Ein Blick auf die Spezifikationen verrät allerdings, dass die neue Radeon RX 9060 XT LP ebenfalls mit bis zu 16 GByte Grafikspeicher kommt und nur geringfügig weniger leistungsfähig ist als die reguläre Radeon RX 9060 XT. So liegt die maximale FP32-Performance des LP-Modells gegenüber der bisherigen RX 9060 XT bei 25 statt 25,6 TFLOPS und die FP16-Leistung bei 50 statt 51,3 TFLOPS. Das lässt auf eine maximale Boost-Frequenz von rund 3,05 GHz schließen, während die normale RX 9060 XT bis zu 3,13 GHz taktet.

AMD gibt der Radeon RX 9060 XT LP eine typische Platinenleistung von bis 140 Watt, wohingegen die reguläre Radeon RX 9060 XT mit 16 GByte hier mit 160 Watt angegeben wird. Das empfohlene Netzteil sollte aber in beiden Fällen mindestens 450 Watt Gesamtleistung liefern können. Beobachter vermuten, dass es sich bei dieser Grafikkarte um ein Modell für den chinesischen Markt handelt. Allerdings ist die Radeon RX 9060 XT LP auch im Deutsch-sprachigen Bereich der AMD-Website zu finden.

Eine solche Grafikkarteneinführung ist nicht ungewöhnlich für AMD. Anfang August hatte AMD die Radeon RX 9060 (ohne XT) in ähnlicher Form auf den Markt gebracht. Diese ist im Vergleich zur Radeon RX 9060 XT nur mit 8 statt auch mit 16 GByte erhältlich und bei Stream-Prozessoren und Taktraten etwas abgespeckt. Ein drei Monate später durchgeführter Test einer AMD Radeon RX 9060 (ohne XT) bescheinigte dieser OEM-Grafikkarte eine 13 bis 14 Prozent langsamere Performance als eine Radeon RX 9060 XT mit 8 GByte.

