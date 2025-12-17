OnePlus 15R: Das neue Oberklasse-Smartphone ist da

OnePlus hatte das Smartphone durch mehrere Teaser angedeutet, jetzt ist es offiziell: das OnePlus 15R. Das Oberklasse-Modell verwendet den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 und ordnet sich technisch unter dem Flaggschiff OnePlus 15 ein. Es kommt mit 12 GByte LPDDR5X-RAM und wahlweise 256 bzw. 512 GByte UFS-4.1-Speicherplatz auf den Markt.

Zum Launch ist die Wahl aber eigentlich keine, denn OnePlus bietet das 15R mit 512 GByte Kapazität für Vorbesteller zum identischen Preis an, wie die Version mit 256 GByte – 699 Euro. Als Dreingabe lockt man frühe Vögel mit wahlweise den OnePlus Buds 4 als Gratis-Bonus oder einem Sandstone Magnetic Case. Obendrein spendiert man auch noch ein Netzteil mit 120 Watt. Diese Aktion greift für diejenigen, die ab sofort und vor dem Auslieferungsdatum am 15. Januar 2026 vorbestellen.

Dabei ist das OnePlus 15R auch nach den Standards IP66, IP68, IP69 und IP69K vor Staub und Wasser geschützt. Das Smartphone nutzt einen AMOLED-Bildschirm mit 1.5K-Auflösung, einer Diagonale von 6,83 Zoll und einer Bildwiederholrate von 165 Hz, der bis zu 1.800 Nits hell wird. An der Vorderseite sitzt dann auch die Selfie-Kamera mit Autofokus und 32 Megapixeln. An der Rückseite finden wir die Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln.

Das OnePlus 15R verfügt auch über einen Akku mit der üppigen Kapazität von 7.400 mAh, der mit 80 Watt schnell wieder aufgeladen werden kann. Interessenten haben die Wahl aus den Farben Charcoal Black und Mint Breeze.

