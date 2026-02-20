AMD Ryzen 7 9850X3D: Probleme mit Asus-Mainboards?

AMD hat vor wenigen Wochen den neuen Prozessor Ryzen 7 9850X3D auf den Markt gebracht. Im Wesentlichen ist dieser eine etwas höher getaktete Version des Ryzen 7 9800X3D. Letzterer zeigt in der Vergangenheit in Kombination mit Mainboards von AsRock und Asus Probleme. Offenbar trifft das auch auf den neuen Chip zu, wie erste Nutzerberichte zeigen.

Beispielsweise berichtet ein Nutzer bei Reddit, dass auf seinem ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi zunächst ein AMD Ryzen 7 9800X3D nach kurzer Zeit defekt gewesen sei. Als Ersatz kaufte er sich einen Ryzen 7 9850X3D, welchen dann nach wenigen Wochen das gleiche Schicksal ereilte. Übertaktungen will der Nutzer nicht vorgenommen haben. Stattdessen liegt hier wohl die Vermutung nahe, dass das Board von Asus die falschen Spannungseinstellungen gesetzt haben dürfte.

Asus und AsRock selbst haben in der Vergangenheit bereits Stellungnahmen zur Problematik abgegeben. Beide rieten Nutzern, jeweils die aktuellen BIOS-Updates zu nutzen, und gaben an, die weitere Situation zu prüfen. Seitdem hat es allerdings keine konkreteren Updates gegeben. Es ist natürlich offen, ob es sich bei den Problemen um Einzelfälle oder wirklich weiter verbreitete Fehler handelt.

Quelle: UniverseWillDecide (Reddit)