Kingston FURY Renegade Gen 5 SSD im Test

Einleitung

Die Kingston FURY Renegade Gen 5 SSD markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung moderner Massenspeicherlösungen und richtet sich klar an Enthusiasten, Gamer und professionelle Anwender mit höchsten Leistungsansprüchen. Als eine der ersten SSDs mit Unterstützung für PCI Express 5.0 verspricht sie drastisch gesteigerte Transferraten im Vergleich zu PCIe 4.0 Modellen und soll damit die Möglichkeiten aktueller High-End Plattformen voll ausschöpfen.

Mit sequenziellen Lese und Schreibgeschwindigkeiten im Bereich von mehreren Gigabyte pro Sekunde positioniert sich die FURY Renegade Gen 5 im absoluten Spitzenfeld und zielt insbesondere auf Szenarien ab, in denen große Datenmengen schnell verarbeitet werden müssen, etwa bei modernen Spielen, Content Creation oder datenintensiven Workloads.

Neben der reinen Performance spielen auch Faktoren wie Kühlung, Energieeffizienz und Langzeitstabilität eine entscheidende Rolle, da PCIe 5.0 NVMe aufgrund der hohen Geschwindigkeit auch höhere thermische Anforderungen mit sich bringen. Kingston setzt hier auf eine Kombination aus moderner Controller-Technologie, schnellem NAND-Flash und einem auf Performance ausgelegten Design. In diesem Testbericht wird die Kingston FURY Renegade Gen 5 in der Variante mit 4 TByte hinsichtlich Leistung, Temperaturen, Effizienz und Praxistauglichkeit ausführlich untersucht, um zu klären, ob diese SSD ihrem Anspruch als High-End Speicherlösung gerecht wird.

Testumfeld & Software

Testsystem

AMD Ryzen 7 7800X3D Prozessor

NZXT N7 B850 Mainboard

Kingston FURY 64 GByte DDR5 Hauptspeicher

AMD Radeon RX 9070 XT 16 GByte Grafikkarte

Windows 11 Pro

Benchmarks