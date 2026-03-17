Poco X8 Pro (Max): Neue Mittelklasse-Smartphones für Deutschland

Xiaomi bringt in Deutschland drei neue Smartphones auf den Markt: das Poco X8 Pro, eine „Iron Man Edition“ desselbigen sowie das Poco X8 Pro. Wichtig: Das Poco X8 Pro und dessen Iron Man Edition sind technisch identisch, sie unterscheiden sich nur im Design, das bei der zuletzt genannten Version des mobilen Endgeräts Inspiration beim Marvel-Superhelden gesucht hat. Auch ein paar Software-Anpassungen sind entsprechend vorhanden.

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Das Poco X8 Pro nutzt dabei den MediaTek Dimensity 8500-Ultra als Chip, während es beim Pro Max der potentere Dimensity 9500s ist. Gemeinsam haben die Smartphones bis zu 12 GByte LPDDR5X-RAM und bis zu 512 GByte UFS-4.1-Speicherplatz. Fürs Gaming sollen sich beide Modelle dank einer mächtigen Kühllösung im Inneren ebenfalls eignen. Dabei ist speziell das Poco X8 Pro Max dank seines Akkus mit 8.500 mAh auch für lange Sessions geeignet. Es bringt ein AMOLED-Display mit 6,83 Zoll Diagonale mit. Das Poco X8 Pro wartet immerhin mit einem immer noch überdurchschnittlichen Akku mit 6.500 mAh und einem AMOLED-Screen mit 6,59 Zoll auf.

Die Aufladung erfolgt via USB-C mit bis zu 100 Watt. Für das Poco X8 Pro Max hebt der Hersteller dann auch noch die symmetrischen 1115F-Lautsprecher für Hi-Res Audio und Dolby Atmos hervor. Beide Modelle kommen dabei mit HyerOS3 als Oberfläche auf den Markt, das auf Android 16 aufsetzt. Hier gewährt Xiaomi sechs Jahre Sicherheits-Updates und vier Jahre OS-Updates. Die Poco X8 Pro (Max) sind zudem nach IP68 resistent gegen Staub und Wasser.

Die Poco X8 Pro (Max) kommen zudem mit drei Monaten kostenlosem Spotify Premium und zwei Monaten kostenlosem YouTube Premium in den Handel. Eine besondere Neuheit: Das Poco X8 Pro Max bringt jetzt auch eSIM-Unterstützung mit, was man zuvor bei Pocos Modellen in der Regel vermissen musste.

Verfügbarkeit und Preise

Das Poco X8 Pro Max ist in den drei Farben Black, White und Blue und in zwei Speichervarianten erhältlich:

POCO X8 Pro Max (12 GB + 256 GB) zum Preis von 529,90 Euro (UVP)

POCO X8 Pro Max (12 GB + 512 GB) zum Preis von 579,90 Euro (UVP)

Das Poco X8 Pro ist in den drei Farben Black, White und Mint Green und in drei Speichervarianten erhältlich:

POCO X8 Pro (8 GB + 256 GB) zum Preis von 399,90 Euro (UVP)

POCO X8 Pro (8 GB + 512 GB) zum Preis von 449,90 Euro (UVP)

POCO X8 Pro (12 GB + 512 GB) zum Preis von 479,90 Euro (UVP)

Die Poco X8 Pro – Iron Man Edition ist in der Variante mit 12 GB + 512 GB zum Preis von 499,90 Euro (UVP) verfügbar.

Early-Bird-Angebote

Im Zeitraum vom 17. März 2026, 14:00 Uhr, bis zum 31. März 2026, 23:59 Uhr, wird die Reihe der Poco X8 Pro auf mi.com zum günstigen Early-Bird-Preis angeboten:

POCO X8 Pro Max (12 GB + 256 GB) zum Preis von 429,90 Euro (anstatt 529,90 Euro UVP)

POCO X8 Pro Max (12 GB + 512 GB) zum Preis von 469,90 Euro (anstatt 579,90 Euro UVP)

POCO X8 Pro (8 GB + 256 GB) zum Preis von 309,90 Euro (anstatt 399,90 Euro UVP)

POCO X8 Pro (8 GB + 512 GB) zum Preis von 339,90 Euro (anstatt 449,90 Euro UVP)

POCO X8 Pro (12 GB + 512 GB) zum Preis von 369,90 Euro (anstatt 479,90 Euro UVP)

Für die Iron Man Edition wird es keine Early-Bird-Deals geben.