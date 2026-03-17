GPU-Knappheit zwingt MSI zu Preis- & Strategieanpassungen

Der taiwanische Hardwarehersteller MSI sieht sich aktuell mit erheblichen Lieferengpässen bei Grafikchips von Nvidia konfrontiert. Medienberichten zufolge erhält das Unternehmen nach eigenen Angaben derzeit nur rund 80 Prozent der benötigten GPU-Kontingente. Die Folge: MSI hebt die Preise für Teile seines Gaming-Portfolios um 15 bis 30 Prozent an, um geringere Stückzahlen wirtschaftlich auszugleichen.

Anzeige

Die Problematik ist dabei kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines breiteren Trends innerhalb der PC-Industrie. Neben GPUs sind auch zentrale Speicherkomponenten wie DRAM und NAND-Flash knapp, was die Produktionskosten zusätzlich in die Höhe treibt. Diese Engpässe betreffen mehrere Produktkategorien gleichzeitig – von Grafikkarten über Arbeitsspeicher bis hin zu SSDs – und erschweren die Planbarkeit für Hersteller erheblich. Zumal die Engpässe im Speichermarkt bis 2028 anhalten könnten.

MSI rechnet damit, dass sich diese Situation spürbar auf den Gesamtmarkt auswirken wird. Für das Jahr 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Rückgang der weltweiten PC-Nachfrage um etwa 10 bis 20 Prozent. Hauptursachen sind steigende Endkundenpreise sowie eine eingeschränkte Verfügbarkeit von Komponenten, die zu geringeren Auslieferungsmengen führen.

Um gegenzusteuern, passt MSI seine Produktstrategie gezielt an. Ein zentraler Ansatz ist die stärkere Fokussierung auf margenstarke High-End-Produkte. Premium-Gaming-Hardware bietet höhere Gewinnspannen und kann so sinkende Stückzahlen besser kompensieren. In diesem Zuge plant das Unternehmen, das Sortiment günstiger Modelle um rund 30 Prozent zu reduzieren und verfügbare Ressourcen verstärkt in High-End-Systeme zu lenken.

Parallel dazu arbeitet MSI an einer Stabilisierung der Speicherlieferketten. Geplant sind langfristige Lieferverträge mit Speicherherstellern über Zeiträume von drei bis fünf Jahren, um Preisschwankungen besser abzufedern. Zudem prüft das Unternehmen eine strategische Anpassung im Mainboard-Segment: Da sich DDR4-Speicher preislich moderater entwickelt als DDR5, könnte MSI den Anteil an DDR4-basierten Plattformen erhöhen, um kosteneffizientere Optionen anbieten zu können.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Diversifikation in Richtung Enterprise-Geschäft. MSI will seine Präsenz im Server-Markt deutlich ausbauen, da dieser Bereich in der Regel stabilere Nachfrage und planbarere Umsätze bietet als das volatile Gaming-Segment. In den kommenden fünf Jahren strebt das Unternehmen hier ein jährliches Wachstum von 50 bis 100 Prozent an.

Die aktuelle Lage zeigt deutlich, wie stark die Branche weiterhin von globalen Lieferketten und Halbleiterverfügbarkeit abhängig ist. MSIs Maßnahmen stehen exemplarisch für eine breitere Entwicklung: weg von volumengetriebenem Geschäft, hin zu margenorientierten Produkten, stabileren Lieferstrukturen und neuen Wachstumsfeldern im Enterprise-Bereich.

Quelle: United Daily News (Taiwan)