Nvidia stellt DLSS 5 vor: Grafik-Meilenstein dank KI-Technologie

Nvidia hat seine neue Technik DLSS 5 vorgestellt. Hinter DLSS verbirgt sich als Technologiesuite unter anderem eine Upscaling-Lösung auf Basis von Machine Learning sowie die automatische Frame-Generierung über MFG (Multi Frame Generation). Auch verbessertes Ray-Tracing dank Ray Reconstruction gehört dazu. Doch DLSS5 soll nun einen revolutionären Durchbruch mit sich bringen. Dank KI will man die Beleuchtung in Games vollkommen überarbeiten können.

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DLSS 5 erscheint im Herbst 2026 und nutzt ein Echtzeit-KI-Modell für neurales Rendering, welches Nvidia selbst wenig bescheiden als größten Durchbruch im Bereich der Computergrafik seit der Einführung von Echtzeit-Ray-Tracing im Jahr 2018 bezeichnet. Unter anderem wollen Entwickler und Publisher wie Bethesda, Capcom, Hotta Studio, NetEase, NcSoft, S-Game, Tencent, Ubisoft und Warner Bros. Games DLSS 5 einsetzen.

Dabei nutzt DLSS 5 laut Nvidia die Farb- und Bewegungsvektoren jedes Frames und spannt dann KI ein, um die Beleuchtung zu überarbeiten. Das Ganze geschieht in Echtzeit mit bis zu 4K-Auflösung. Dabei muss man allerdings sagen, dass die Community zunächst sehr gespalten auf das erste Bild- und Videomaterial reagiert hat. Viele Anwender sehen „AI Slop“ jetzt in Spielen Einzug halten oder nehmen die Ergebnisse als wenig ästhetischen „KI-Filter“ wahr.

Tatsächlich variieren die Ergebnisse von Spiel zu Spiel, sodass es zu früh ist, ein endgültiges Urteil zu fällen. Spiele wie „Starfield“ z. B. sehen mit DLSS 5 sicherlich unbestritten besser aus, während man sich bei einem Titel wie „Resident Evil Requiem“ durchaus streiten kann. DLSS 5 soll dabei unter anderem später in Titeln wie „Hogwarts Legacy“, „Sea of Remnants“ oder auch „Assassin’s Creed Shadows“ zur Verfügung stehen. Vor dem Launch im Herbst 2026 wird Nvidia gemeinsam mit seinen Partnern sicherlich noch reichlich Material veröffentlichen.

Quelle: Nvidia