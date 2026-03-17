Speichermarkt unter Druck: Engpässe könnten bis 2028 anhalten

Die globale Speicherindustrie steht offenbar vor einer länger anhaltenden Phase knapper Kapazitäten. Neue Berichte aus Südkorea deuten darauf hin, dass führende Hersteller wie Samsung Electronics und SK Hynix nicht vor Ende 2028 mit einer Rückkehr zu einem ausgeglichenen Markt rechnen. Damit würde sich der aktuelle Zyklus deutlich länger hinziehen als in früheren Jahren.

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Treiber dieser Entwicklung ist vor allem die anhaltend hohe Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Anwendungen. Besonders Technologien wie High Bandwidth Memory (HBM) sowie klassische DDR-Module bleiben stark gefragt, da Hyperscaler ihre Rechenzentren massiv ausbauen. Viele dieser Unternehmen haben sich Produktionskapazitäten bereits frühzeitig gesichert, um ihre Infrastruktur für KI-Training und Inferenz abzusichern. Das hat die Lieferketten nachhaltig unter Druck gesetzt.

Parallel dazu investieren Hersteller weiterhin in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten – allerdings mit Augenmaß. Ein zentraler Indikator dafür ist der niederländische Lithografie-Spezialist ASML. Das Unternehmen plant, im Jahr 2027 insgesamt 56 Low-NA-EUV-Systeme auszuliefern, ein erheblicher Teil davon geht an südkoreanische Speicherproduzenten. Allein SK Hynix soll Berichten zufolge rund 20 dieser Anlagen in den kommenden zwei Jahren installieren, insbesondere für die Fertigung moderner HBM- und Speicherlösungen. Trotzdem rechnet SK Hynix aufgrund der Speicherkrise mit Engpässen bis 2028.

Gleichzeitig zeichnet sich trotz dieser Expansion ein Strategiewechsel ab. Die Hersteller zeigen sich zunehmend zurückhaltend, wenn es um zusätzliche Großinvestitionen über bereits genehmigte Projekte hinaus geht. Ein Grund dafür ist die bessere Planbarkeit der Nachfrage: Die Investitionspläne großer Cloud-Anbieter sind heute transparenter, wodurch sich zukünftige Bedarfe präziser modellieren lassen.

Diese vorsichtige Haltung ist nicht unbegründet. Die Speicherbranche ist bekannt für ihre ausgeprägten Zyklen. Ein zu schneller Kapazitätsaufbau kann ebenso problematisch sein wie ein zu langsamer. Während Engpässe zu steigenden Preisen führen, kann ein Überangebot die Margen schnell einbrechen lassen. Da der Bau neuer Fabriken und die Inbetriebnahme moderner Fertigungslinien mehrere Jahre dauern, wirken sich Fehlentscheidungen oft erst zeitverzögert aus.

Für den Hardware-Markt insgesamt bedeutet das: Die aktuelle Knappheit dürfte noch länger spürbar bleiben. Allerdings nicht, weil die Hersteller untätig sind, sondern weil sie bewusst eine kontrollierte Expansion verfolgen. Unternehmen wie Micron Technology setzen darauf, dass die bereits laufenden Projekte ausreichen, um die Nachfrage mittelfristig zu decken.

Sollte diese Strategie aufgehen, könnte sich der Markt gegen Ende des Jahrzehnts stabilisieren. Bis dahin bleibt Arbeitsspeicher jedoch ein strategisch gesteuertes Gut – weit entfernt von der früheren Rolle als klassische Commodity.

Quelle: The Chosun Daily (Korea)