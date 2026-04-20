Roborock Qrevo S Pro: Der neue Mittelklasse-Saugroboter mit All-in-One-Dock

Der Saug- und Wischroboter startet für 589 Euro in den deutschen Handel

20. April 2026, 13:53 von
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Roborock hat einen neuen Saug- und Wischroboter vorgestellt und direkt auf den deutschen Markt gebracht: den brandneuen Roborock Qrevo S Pro. Dieser steht für das direkte Nachfolgemodell der seit 2025 erhältlichen QV35A- und QR598-Modelle. Im Lieferumfang ist auch eine All-in-One-Reinigungsstation enthalten. Dabei kostet dieses Set 589 Euro. Wer ein Bundle mit zwei zusätzlichen Staubbeuteln für die Station kauft, zahlt 599 Euro.

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Im Vergleich mit den direkten Vorgängermodellen bietet der neue Roborock Qrevo S Pro laut dem Hersteller nicht nur mehr Saugkraft für Teppichböden, sondern auch wetere Verbesserungen der Station. Als Saugleistung nennt man insgesamt 18.500 auf maximaler Einstellung. Auch entlang von Kanten oder Fußleisten soll der Roboter dank Dual-Anti-Tangle-Seitenbürste solide säubern. Es handelt sich hier um einen Saug- und Wischroboter der Mittelklasse mit LiDAR-Navigation und zwei rotierenden Mopps. Bei erkannten Teppichböden werden diese angehoben.

Die Dockingstation erlaubt die Reinigung der Mopps mit bis zu 75 °C heißem Wasser. Getrocknet werden die Mopps anschließend mit warmer Luft bei 45 °C, um Geruchs- und Feuchtigkeitsbildung zu vermeiden. Die Station saugt den Dreck in einen Staubbeutel ab und kann auch das Frischwasser nachfüllen.

Der Roborock Qrevo S Pro ist ab sofort in Deutschland zu den eingangs genannten Preisen erhältlich. Es gibt zwei Farbvarianten: Schwarz und Weiß. Die weiteren, technischen Daten sind unten in der offiziellen Herstellertabelle zu finden.

Kategorie Wert
Produkt Roborock Qrevo S Pro
Abmessungen Roboter 350 × 353 × 96,5 mm
Nennleistung 60 Watt
Maximale Saugleistung 18.500 Pa
Hauptbürste Vollgummi
Hauptbürste: Adaptive Floating Ja
Hauptbürste: abnehmbar Ja
Seitenbürste Anti-Tangle
Wischsystem Rotierende Mopp-Pads
Mop: automatisches Anheben 10 mm
Navigation PreciSense LiDAR Navigation
Hindernis-Vermeidung Reactive Tech
Sprachsteuerung Siri Shortcuts / Amazon Alexa / Google Home / Yandex
Matter-Unterstützung Ja
Akkuleistung 5.200 mAh
Ladedauer < 4 Stunden
Staubbehälter-Fassungsvermögen (Roboter) 330 ml
Kapazität des Wassertanks (Roboter) 80 ml
Maximale Laufzeit (ein Durchgang) 180 Minuten
Maximale Reinigungsfläche (ein Durchgang) 180 m2
Wischfläche im Standardmodus 330 m2
Maximale Hindernisüberwindung 2 cm
Abmessungen Dock 340 × 487 × 519 mm
Staubbehälter-Fassungsvermögen (Dock) 2,7 Liter
Kapazität des Frischwassertanks 4 Liter
Kapazität des Schmutzwassertanks 3,5 Liter
Temperatur der Mopp-Wäsche bis zu 75 Grad
Temperatur der Mopp-Trocknung 45 Grad

 

André Westphal

Redakteur

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