Roborock Qrevo S Pro: Der neue Mittelklasse-Saugroboter mit All-in-One-Dock

Roborock hat einen neuen Saug- und Wischroboter vorgestellt und direkt auf den deutschen Markt gebracht: den brandneuen Roborock Qrevo S Pro. Dieser steht für das direkte Nachfolgemodell der seit 2025 erhältlichen QV35A- und QR598-Modelle. Im Lieferumfang ist auch eine All-in-One-Reinigungsstation enthalten. Dabei kostet dieses Set 589 Euro. Wer ein Bundle mit zwei zusätzlichen Staubbeuteln für die Station kauft, zahlt 599 Euro.

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Im Vergleich mit den direkten Vorgängermodellen bietet der neue Roborock Qrevo S Pro laut dem Hersteller nicht nur mehr Saugkraft für Teppichböden, sondern auch wetere Verbesserungen der Station. Als Saugleistung nennt man insgesamt 18.500 auf maximaler Einstellung. Auch entlang von Kanten oder Fußleisten soll der Roboter dank Dual-Anti-Tangle-Seitenbürste solide säubern. Es handelt sich hier um einen Saug- und Wischroboter der Mittelklasse mit LiDAR-Navigation und zwei rotierenden Mopps. Bei erkannten Teppichböden werden diese angehoben.

Die Dockingstation erlaubt die Reinigung der Mopps mit bis zu 75 °C heißem Wasser. Getrocknet werden die Mopps anschließend mit warmer Luft bei 45 °C, um Geruchs- und Feuchtigkeitsbildung zu vermeiden. Die Station saugt den Dreck in einen Staubbeutel ab und kann auch das Frischwasser nachfüllen.

Der Roborock Qrevo S Pro ist ab sofort in Deutschland zu den eingangs genannten Preisen erhältlich. Es gibt zwei Farbvarianten: Schwarz und Weiß. Die weiteren, technischen Daten sind unten in der offiziellen Herstellertabelle zu finden.