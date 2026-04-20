Samsung verkündet das Ende der LPDDR4- und LPDDR4X-RAM-Produktion

Samsung beendet die Produktion von LPDDR4- und LPDDR4X-RAM. Ab dem 2. Quartal 2026 will man schrittweise noch bestehende Produktionslinien auf LPDDR5, LPDDR5X und LPDDR6 umstellen. Neue Bestellungen nimmt der südkoreanische Hersteller für den älteren Arbeitsspeicher nicht mehr an. Allerdings wird man im weiteren Jahresverlauf noch bestehende Aufträge abarbeiten. Die Auslieferung wird also voraussichtlich erst gegen Ende 2026 endgültig enden.

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LPDDR4- und LPDDR4X-RAM werden zwar schon seit rund 10 Jahren in der Massenproduktion gefertigt und wurden schon von neuen Standards abgelöst, sind aber immer noch verbreitet. So kommt der ältere und deswegen auch günstigere Arbeitsspeicher immer noch für Einstiegs-Smartphones und Tablets zum Einsatz. Er steckt auch in Infotainment-Systemen von Fahrzeugen, Fernsehgeräten und Streaming-Playern. Samsung wird jedenfalls auf die neueren Varianten wie LPDDR5 umsatteln und die Produktion umstellen.

Durch die Einstellung der Fertigung von LPDDR4- und LPDDR4X-RAM müssen sich freilich auch Samsungs Partner neu orientieren. Das sollte allerdings nicht für große Probleme sorgen, schließlich sind auch LPDDR5- und LPDDR5X-RAM seit Jahren weit verbreitet.

Quelle: The Elec