Windows-Updates künftig überspring- und unendlich pausierbar

Mit einer Aktualisierung der Update-Mechanik von Windows will Microsoft einen der größten Kritikpunkte vieler Nutzer adressieren: mangelnde Kontrolle über System-Updates. Im Zentrum der Neuerungen steht die deutlich erweiterte Steuerung von Updates. So sollen Nutzer künftig selbst entscheiden können, wann und wie Updates installiert werden.

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In einem aktuellen Beitrag im Windows-Insider-Blog beschreibt das Unternehmen umfassende Änderungen, die künftig für mehr Transparenz und Flexibilität sorgen sollen. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, Updates deutlich länger oder sogar unbegrenzt zu pausieren. Auch während der Ersteinrichtung eines neuen Systems lassen sich Updates nun überspringen – ein Feature, das bisher nicht vorgesehen war.

Zusätzlich überarbeitet Microsoft die Neustart-Logik: Selbst wenn Updates bereitstehen, bleibt die Option erhalten, den PC normal herunterzufahren oder neu zu starten, ohne zur Installation gezwungen zu werden. Diese Änderung zielt direkt auf ein häufig kritisiertes Verhalten früherer Windows-Versionen ab.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der besseren Planbarkeit. Nutzer können Updates künftig über eine Kalenderfunktion gezielt terminieren und so besser in ihren Arbeitsalltag integrieren. Gleichzeitig will Microsoft die Informationsdarstellung verbessern: Updates werden verständlicher beschrieben, etwa durch detailliertere Angaben zu Inhalten wie Treibern oder Systemkomponenten.

Auch die Anzahl der notwendigen Neustarts soll reduziert werden. Dafür bündelt Microsoft verschiedene Update-Typen – darunter Treiber-, .NET- und Firmware-Updates – stärker als bisher. Ziel ist ein insgesamt weniger fragmentierter Update-Prozess.

Laut Microsoft basieren die Änderungen direkt auf Nutzerfeedback. Im Blogpost wird betont, dass tausende Rückmeldungen aus dem Windows-Insider-Programm ausgewertet wurden, um konkrete Verbesserungen umzusetzen. Diese stärkere Einbindung der Community ist Teil einer breiteren Strategie: Microsoft versucht, Vertrauen zurückzugewinnen, nachdem Windows 11 in der Vergangenheit wiederholt für intrusive Updates und mangelnde Nutzerkontrolle kritisiert wurde.

Die neuen Funktionen werden aktuell schrittweise im Windows-Insider-Programm ausgerollt, insbesondere im neuen „Experimental“-Kanal. Ein breiterer Release für reguläre Nutzer dürfte erst nach weiterer Erprobung und Optimierung erfolgen.

Mit den angekündigten Änderungen vollzieht Microsoft eine spürbare Kehrtwende im Update-Management von Windows. Mehr Kontrolle, bessere Transparenz und weniger erzwungene Unterbrechungen adressieren zentrale Kritikpunkte der vergangenen Jahre. Entscheidend wird nun sein, ob die neuen Mechanismen in der Praxis ebenso zuverlässig funktionieren wie angekündigt.

Quelle: Windows Insider Blog