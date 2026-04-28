Nvidia N1X: Erste Details zu neuer APU für High-End-Laptops

Nvidia konkretisiert offenbar seine Ambitionen im APU-Markt. Neue Leaks liefern umfassendere Informationen zur kommenden N1X-SoC-Plattform, die einen strategischen Richtungswechsel für das Unternehmen markiert. Erstmals kombiniert Nvidia eine ARM-basierte CPU mit einer Blackwell-Grafikeinheit in einem einzigen Package – ausgerichtet auf leistungsstarke Notebooks und kompakte Desktop-Systeme.

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Laut den durchgesickerten Spezifikationen wird der N1X in 3-Nanometer-Technik gefertigt und setzt auf eine 20-Kern-CPU. Diese teilt sich in 10 Performance- und 10 Effizienzkerne auf – ein klassisches Hybrid-Design. Ziel ist eine hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig starker Multithreading-Performance – sowohl für Alltagsanwendungen als auch für anspruchsvollere Workloads.

Beim Arbeitsspeicher soll der SoC bis zu 128 GByte LPDDR5X unterstützen. Das wurde bereits erwartet, nachdem kürzlich eine Nvidia N1-Plattform für 128 GByte RAM aufgetaucht war. Die TDP wird flexibel zwischen 65 und 120 Watt konfigurierbar sein, wodurch OEMs Spielraum für unterschiedliche Gerätekonzepte erhalten – von dünnen High-End-Laptops bis hin zu kompakten Desktop-Lösungen.

Auf der Grafikseite integriert der N1X eine GPU auf Basis der Blackwell-Architektur mit 6144 CUDA-Kernen. Auch wenn diese Zahl auf dem Papier an leistungsstärkere Desktop-GPUs erinnert, dürfte die reale Performance eher im Bereich einer GeForce RTX 5060 beziehungsweise RTX 5060 Ti liegen. Für eine integrierte Lösung wäre dies dennoch ein signifikanter Fortschritt – insbesondere für Systeme ohne dedizierte Grafikkarte.

Neben Gaming legt Nvidia einen klaren Schwerpunkt auf KI-Beschleunigung und allgemeine Compute-Workloads. Das bestehende Software-Ökosystem, einschließlich CUDA und KI-Frameworks, könnte hier einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen. Gerade im Bereich lokaler KI-Anwendungen dürfte der N1X eine interessante Plattform werden.

Allerdings scheint das Projekt noch nicht marktreif zu sein. Berichten zufolge kämpft Nvidia derzeit mit Herausforderungen bei Stabilität sowie Energieeffizienz des Siliziums. Hinzu kommen Defizite bei der Software-Reife, insbesondere im Windows-on-Arm-Umfeld, sowie generelle Optimierungsprobleme auf Plattformebene.

Diese Faktoren haben den Zeitplan offenbar nach hinten verschoben, nachdem im Februar berichtet wurde, dass Nvidia noch 2026 Prozessoren für Notebooks auf den Markt bringt. Aktuell wird erwartet, dass Nvidia den N1X Anfang Juni auf der Computex 2026 erstmals offiziell präsentiert. Ein möglicher Paper-Launch könnte später im Jahr folgen, während die tatsächliche Verfügbarkeit nun für das erste Quartal 2027 prognostiziert wird.

Sollte Nvidia die bestehenden Probleme in den Griff bekommen, könnte der N1X eine ernstzunehmende Alternative zu aktuellen APU-Lösungen von AMD sowie zu Intels Hybrid-Architekturen darstellen.

Quelle: Moore's Law Is Dead (YouTube)